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7月31日から

ニンニクがごろごろ！ココス、100％ビーフの夏ハンバーグフェア

2026年07月25日 17時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　ココスは7月31日から、「夏のビーフハンバーグステーキフェア」を開催します。

　ココスの定番メニュー「ビーフハンバーグステーキ」をベースに、ガーリックやネギ塩レモン、カットステーキ、揚げ物を組み合わせた全4品を販売します。

▲ビーフハンバーグステーキ ～ガーリック～　1309円

　牛肉100％のビーフハンバーグステーキに、素揚げしたガーリックとニンニクの芽をトッピングしたメニューです。ガーリックの香ばしい風味が特徴としています。

▲ビーフハンバーグステーキ ～ネギ塩レモン～　1309円

　シャキシャキとしたネギと塩レモンソースを合わせたメニューです。さっぱりとした味わいが楽しめるとしています。

▲ビーフハンバーグステーキ＆カットステーキ　2079円

　ビーフハンバーグステーキにカットステーキを組み合わせたメニューです。牛肉の旨みを一度に楽しめる一皿としています。

▲ビーフハンバーグステーキ ～フライコンボ～　1419円

　ビーフハンバーグステーキに海老フライとカニクリームコロッケを盛り合わせたメニューです。肉と揚げ物を一緒に楽しめます。

▲追加 ニンニク　176円

　「ビーフハンバーグステーキ ～ガーリック～」などに追加できるトッピングです。

ココス本気の肉フェア開幕！
ごろごろニンニクもうれしい

　牛肉100％のハンバーグをベースに、ガーリックやカットステーキ、フライなど好みに合わせて選べるのはうれしいですね。暑い夏にしっかりお肉を食べたい日にぴったりのフェアになりそうです。

　ガッツリ派もさっぱり派も楽しめるラインアップなので、この機会にココスで夏限定メニューを味わってみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年7月31日
・終了日：2026年8月下旬予定

※価格は税込み表記です。

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