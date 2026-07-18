うまそ……セブンに贅沢「アボカドサンド」追熟アボカドが主役

セブン‐イレブンは7月22日より、「アボカドサンド」を順次発売します。関東では7月22日から、北海道・沖縄県を除く全国では7月29日から順次展開します。

アボカド好き集合！名前もそのまま「アボカドサンド」

アボカドを主役に、トマトとハムを組み合わせたサンドイッチです。

▲アボカドサンド 486円

ペルー産アボカドを国内でじっくり追熟させることで、アボカド本来のクリーミーな味わいとうまみを引き出したということ。

トマトの酸味とハムの塩味を組み合わせ、素材それぞれの味わいを楽しめる仕立てとしています。

アボカドの緑、トマトの赤、ハムのピンクが映える彩りも特長です。

アボカド好きなら見逃せない！

アボカドをたっぷり味わいたい人には気になる新商品ですね。リリースによると、オフィスや外出先でも手軽に食べやすい商品というのを開発では意識しているそう。



ランチや軽食にもぴったりな一品。アボカドが好きという人は、ぜひ店舗で探してみましょう。



関東

・発売日：2026年7月22日



北海道・沖縄県を除く全国

・発売日：2026年7月29日

※価格は税込み表記です。