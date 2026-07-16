うどん3玉まで同一価格！得得「肉祭り」で牛肉たっぷり夏メニュー

うどんチェーン「得得」は、7月16日～8月31日の期間限定で「得得 肉祭り」を開催します。

肉×うどんの夏メニューが登場！

「得得 肉祭り」では、牛肉とうどんを組み合わせた夏限定メニュー4品を販売します。



牛肉を盛り付けた「牛肉ピリ辛つけうどん」と「牛肉おろしぶっかけうどん」を展開するほか、うなぎを使用した「うなぎ牛すき焼き重」とうどんのセットメニューなどもラインナップ。

▲牛肉おろしぶっかけうどん 1260円

（1玉～3玉同一価格）

甘辛く炊いた牛肉をたっぷり盛り付けたぶっかけうどんです。うどんは1玉から3玉まで同一価格で注文できます。

牛肉のうまみと玉ねぎの甘み、大根おろしを組み合わせ、さっぱりとした後味に仕上げたといいます。

▲牛肉ピリ辛つけうどん 1260円

（1玉～3玉同一価格）

担々風のピリ辛ごまだれつゆで味わうつけうどんです。こちらも、うどんは1玉から3玉まで同一価格です。

甘辛く炊いた牛肉を盛り付け、香辛料のほどよい刺激とコクのあるつゆを組み合わせたメニューとなっています。

▲うなぎ牛すき焼き重セット 2010円

香ばしく焼いたうなぎと甘辛く味付けした牛肉を盛り付けたすき焼き重に、うどんをセットにしたメニューです。うどんは温・冷から選べます。

▲牛すき丼セット 1430円

甘辛く炊いた牛肉をのせた牛すき丼に温泉たまごを添えたセットです。うどんは温・冷から選ぶことができます。



いずれも、販売予定数に達し次第終了。1日の販売数にも限りがあります。また、一部店舗では取り扱いません。

うどん3玉まで無料！3倍まで無料ってすごくない!?

得得は、関西を中心に、東北地方から中四国地方まで広く展開しているうどんチェーン。今回、牛肉とうどんを組み合わせたスタミナメニューがそろいます。



なお、得得では、通常のうどんメニューが1玉から3玉まで同一価格で提供、フェア商品の「牛肉ピリ辛つけうどん」と「牛肉おろしぶっかけうどん」も3玉まで無料で選べます。



うどん1玉に対して3玉は3倍。3倍量まで無料で頼めるって、うれしいですね。お腹いっぱい食べたい人には注目。

気になるメニューがある人はこの機会に得得へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年7月16日

・終了日：2026年8月31日

※価格は税込み表記です。