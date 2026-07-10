【本日発売】ミント2倍！ 銀座コージーコーナー「チョコミントミルクレープ」さらに爽快に

銀座コージーコーナーは全国の生ケーキ取扱店で、「爽快チョコミントミルクレープ」を本日より販売します。

今年4月に登場したチョコミント味のミルクレープをベースに、さらにミント感をアップしたチョコミントファン必見の一品となっています。

※以下、再掲載となります。

銀座コージーコーナーは7月10日から全国の生ケーキ取扱店で、「爽快チョコミントミルクレープ」（561円）を販売します。

ミント2倍でさらに爽快に！

「チョコミントミルクレープ」が進化

「チョコミントミルクレープ」は今年4月に登場した商品。今回、夏本番に向けて爽快感をさらにアップさせ、「爽快チョコミントミルクレープ」として期間限定で展開します。



「爽快チョコミントミルクレープ」は、ミントクリームとココアクレープを重ね、間にパリパリチョコを4層サンド。チョコミントガナッシュのミント量を従来より約2倍にすることで、これまで以上に清涼感をアップさせたといいます。



ミントの爽快感とチョコの味わいを、絶妙なバランスで、まさに夏にぴったりの味わいなんだとか。



販売は9月10日ごろまでと予定されています。

この夏食べたい！

「チョコミントミルクレープ」ファンはもちろん、チョコミント好きな方には、ぜひ試してみてほしいクレープ。

この夏、ひんやり爽快なひとときが過ごせそうです！



・発売日：2026年7月10日

（※文中の価格はすべて税込）