7月31日まで
【本日から】ビール半額＆ハイボール191円！ジョナサン、平日夜限定クーポン祭り
2026年07月13日 16時00分更新
ジョナサンは、「乾杯ジョナサンナイトフェス」を本日から開催します。
平日16時以降限定のクーポンキャンペーンで、対象のアルコール10種類が通常価格の半額、おつまみ10種類が通常価格から110円引きになるクーポンを配布します。
※以下、再掲載となります。
ジョナサンは7月13日から、平日16時以降限定のクーポンキャンペーン「乾杯ジョナサンナイトフェス」を開催します。
対象のアルコール10種類が通常価格の半額、おつまみ10種類が通常価格から110円引きになるクーポンを配布します。クーポンは、すかいらーくアプリ、ジョナサン公式X、すかいらーく公式Instagramで配信します。
期間は7月31日までとなります。対象は店内飲食限定で、利用できる時間は平日16時以降です。
アルコール10種が通常価格の半額に！
・サントリー ザ・プレミアム・モルツ 生ジョッキ 通常605円→301円
・角ハイボール 通常384円→191円
・デカンタワイン（赤・白／250ml） 通常418円→209円
人気おつまみ10品が通常価格から110円オフ！
・カラマリフリット 通常329円→219円
・揚げ餃子のトリコロール 通常373円→263円
・サーモンマリネ 通常439円→329円
仕事帰りに寄りたくなる！
ビールやハイボールが半額、おつまみも110円引きになるので、仕事帰りのちょい飲みや食事を楽しみたい日にぴったりの内容です。定番のお酒と人気のおつまみを気軽に注文しやすい価格になるのはうれしいですね。
平日の夜は、ジョナサンでお得な夜時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年7月13日
・終了日：2026年7月31日
※価格は税込み表記です。
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