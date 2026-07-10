夏の焼肉ランチ1099円～、ライスもカレーも食べ放題！しかも鰻おにぎりも！

焼肉チェーン「じゅうじゅうカルビ」は7月9日～8月26日の期間、夏限定ランチ「夏得！定食」を販売中です。



期間中は、普段は食べ放題コース限定で提供している夏フェアの人気メニューを取り入れたランチを販売するほか、対象定食には期間限定で冷麺を追加します。

いずれのランチにも「黒カレー」「ライス」の食べ放題、「スープ」の飲み放題、「キムチ」「サラダ」が付きます。

販売は上諏訪店、東梅田店を除く全店で実施し、三重熊野店は土日祝限定で販売します。ランチの受付時間は16時までです。

夏限定のランチを1099円から販売！

▲夏得！定食 1099円

特製旨ダレで仕上げた「幸せのハラミ」、「鰻の贅沢おにぎり」、「かき氷冷麺【極】」を組み合わせた夏限定のランチです。

夏フェアの人気商品を一度に楽しめる内容で、お肉は1.5倍、2倍への増量にも対応します。

・夏得！定食 1099円

・夏得！定食【お肉1.5倍】 1539円

・夏得！定食【お肉2倍】 1979円

対象の定食を注文で「冷麺」を無料でプレゼント！

▲じゅうじゅうカルビランチ 1529円～

「じゅうじゅうカルビランチ」を注文すると、価格据え置きで「かき氷冷麺【極】」を無料で提供します。お肉は普通盛りのほか、1.5倍盛り、2倍盛りも選べます。

▲厳選3種盛りランチ 1749円～

3種類の肉を食べ比べできるランチです。こちらも期間中は価格据え置きで「かき氷冷麺【極】」を無料で提供します。お肉は普通盛りのほか、1.5倍盛り、2倍盛りも選べます。

この内容で1099円から！

また、あわせて対象のランチ定食を注文すると、「かき氷冷麺【極】」を無料で提供するキャンペーンも実施されます。



焼肉に加えて、食べ放題コースの人気商品「冷麺」まで楽しめる期間限定のランチが登場します。「黒カレー」やライスなども食べ放題という充実した内容です。

この機会に、ランチタイムにじゅうじゅうカルビへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年7月9日

・終了日：2026年8月26日

※価格は税込み表記です。