そこまでやる!? セブン「映画ちいかわ」コラボ、“島二郎”カレーに煮付まで

セブン‐イレブンは7月21日から、「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」とのコラボフェアを全国の店舗で順次開催します。
「映画ちいかわ」コラボフードがセブンに大集合！
今回のフェアでは、映画の舞台となる「島」をテーマに、作中に登場する食べ物をイメージしたコラボ商品全10品を発売します。
▲映画ちいかわ 島二郎のスパイスの効いたカツカレー 753円
※7月19日から順次発売
映画に登場する「島二郎」のメニューをイメージしたカツカレーです。クミンやコリアンダーなどのスパイスを使用し、隠し味に貝だしを加えています。
▲映画ちいかわ 限定島ラーメン まぐろダシのしょうゆ味 594円
※7月20日から順次発売
シーサーが楽しみにしていた限定島ラーメンをイメージした商品です。まぐろ節のだしを使ったしょうゆスープに、島の自然を表現した具材を合わせています。
▲映画ちいかわ くりまんじゅうのソース焼きそば 464円
販売エリア：沖縄県除く全国
※7月20日から順次発売
くりまんじゅうが食べていたソース焼きそばをイメージした商品です。複数のソースを使用し、甘辛さとコクのある味わいに仕上げています。
▲映画ちいかわ 屋台風たこやき 429円
大きめにカットしたタコを使用したたこやきです。屋台をイメージし、かつおだしの風味が感じられる仕立としています。
▲映画ちいかわ じゃがバター＆マヨネーズ 257円
販売エリア：沖縄県除く全国
※7月18日から順次発売
ちいかわと島民たちが歌っていた歌詞に登場するメニューをイメージした商品です。温めることで、じゃがいもにバターとマヨネーズが溶け合い、シンプルながら満足感のある味わいになるといいます。
▲セブンプレミアム 映画ちいかわ 赤魚の煮付 321円
※7月18日から順次発売
映画に登場する煮付を再現した商品です。骨までまるごと煮付けることで、うまみとコラーゲンが溶けだした一品としています。
▲映画ちいかわ 島二郎の貝汁（あさり出汁） 354円
※7月19日から順次発売
カツカレーとともに登場する「貝汁」をイメージした商品です。あさりやあおさ、豆腐、大根など7種類の具材を使用し、あさりのうまみと香りが広がるという一杯です。
▲映画ちいかわ あの屋台のケバブチキン 321円
※7月18日から順次発売
スパイスや赤ワインで漬け込んだ鶏もも肉をオーブンで焼き上げた商品です。クミンやチリパウダーを使用した辛みのあるソースを合わせています。
▲映画ちいかわ 島フルーツパフェ 372円
※7月18日から順次発売
作品中でちいかわたちが並んで食べたフルーツパフェをイメージした商品です。アルフォンソマンゴーのピューレを使用したマンゴープリンに、マンゴーダイスやさくらんぼをトッピングし、ヨーグルトムースを合わせています。
▲映画ちいかわ ピンクパッションピタヤスムージー 410円
※7月20日から順次発売
ピタヤ（ドラゴンフルーツ）を使用したスムージーです。鮮やかな見た目が特徴で、全国のスムージー取扱店舗で販売します。
▲映画ちいかわ まるで島フルーツタオル（全3種） 1760円
また、セブン‐イレブンの「まるで」シリーズのアイスバーをイメージしたちいかわのポーチ入りタオルも7月31日より販売します。
対象商品購入で限定グッズがその場でもらえる
また、対象商品を購入すると限定グッズがもらえるキャンペーンも実施します。いずれもなくなり次第終了です。
【第1弾】
・セブン‐イレブン限定 オリジナルチャーム（全6種）
実施期間：7月23日10時～
内容：対象商品を3個同時購入
対象商品：ロッテチョコ11アイテム
・セブン‐イレブン限定 オリジナルマルチクリーナー（全6種）
実施期間：7月23日10時～
内容：対象商品を3個同時購入
対象商品：inゼリー12アイテム
【第2弾】
・セブン‐イレブン限定 オリジナルドアプレート（全6種）
実施期間：7月30日10時～
内容：対象商品を3個同時購入
対象商品：ハイチュウ9種・ラムネ3種
・セブン‐イレブン限定 オリジナルA4クリアファイル（全6種）
実施期間：7月30日10時～
内容：対象商品を2個同時購入
対象商品：アイス4種
レシートキャンペーン＆LINEスタンプラリーも実施
■映画ちいかわ LINEレシートシリアル応募キャンペーン
「映画ちいかわ LINEレシートシリアル応募キャンペーン」も7月21日より開始。対象商品を購入したレシートのシリアルを集めて、キャンペーンサイトの応募フォームから応募できます。
「映画ちいかわ ヒトハ・フタバ ルームライトセット」、夏らしい「映画ちいかわ オリジナルアロハシャツ＆パンツ」など、映画の世界観をイメージした賞品が新登場します。
・【5シリアルで応募】単三電池で光る 映画ちいかわ ヒトハ・フタバ ルームライトセット
当選人数：100名
・【3シリアルで応募】映画ちいかわ オリジナルアロハシャツ＆パンツ
当選人数：300名（デザイン3種 各100セット）
■映画ちいかわ LINEスタンプラリーキャンペーン
「映画ちいかわ LINEスタンプラリーキャンペーン」では、店舗をまわって二次元コードをスキャンして、ちいかわスタンプを集めることで、オリジナルグッズが抽選で当たります。
・【スタンプ2個でもれなくもらえる】映画ちいかわ オリジナルスマホ壁紙 全10種
・【スタンプ4個で応募で当たる】映画ちいかわ オリジナルラメタンブラー
当選人数：100名
攻めてる！あのメニューまで商品化
映画に登場するメニューをイメージしたフードが、カレーやラーメン、スイーツまで幅広いラインアップでそろいます。
「島二郎のスパイスの効いたカツカレー」や「赤魚の煮付」など、作中で印象に残ったメニューも商品化。原作ファンほど「そこ商品化する!?」と思わず二度見してしまいそうです。
期間中は限定グッズが当たるキャンペーンも実施。映画の公開に合わせて、セブン‐イレブンで「ちいかわ」の世界観を味わってみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年7月21日
・発売日：2026年7月18日
（商品により順次発売）
※価格は税込み表記です。
©nagano ©ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります