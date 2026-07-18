そこまでやる!? セブン「映画ちいかわ」コラボ、“島二郎”カレーに煮付まで

セブン‐イレブンは7月21日から、「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」とのコラボフェアを全国の店舗で順次開催します。

「映画ちいかわ」コラボフードがセブンに大集合！

今回のフェアでは、映画の舞台となる「島」をテーマに、作中に登場する食べ物をイメージしたコラボ商品全10品を発売します。

▲映画ちいかわ 島二郎のスパイスの効いたカツカレー 753円

※7月19日から順次発売

映画に登場する「島二郎」のメニューをイメージしたカツカレーです。クミンやコリアンダーなどのスパイスを使用し、隠し味に貝だしを加えています。

▲映画ちいかわ 限定島ラーメン まぐろダシのしょうゆ味 594円

※7月20日から順次発売

シーサーが楽しみにしていた限定島ラーメンをイメージした商品です。まぐろ節のだしを使ったしょうゆスープに、島の自然を表現した具材を合わせています。

▲映画ちいかわ くりまんじゅうのソース焼きそば 464円

販売エリア：沖縄県除く全国

※7月20日から順次発売

くりまんじゅうが食べていたソース焼きそばをイメージした商品です。複数のソースを使用し、甘辛さとコクのある味わいに仕上げています。

▲映画ちいかわ 屋台風たこやき 429円

大きめにカットしたタコを使用したたこやきです。屋台をイメージし、かつおだしの風味が感じられる仕立としています。

▲映画ちいかわ じゃがバター＆マヨネーズ 257円

販売エリア：沖縄県除く全国

※7月18日から順次発売

ちいかわと島民たちが歌っていた歌詞に登場するメニューをイメージした商品です。温めることで、じゃがいもにバターとマヨネーズが溶け合い、シンプルながら満足感のある味わいになるといいます。

▲セブンプレミアム 映画ちいかわ 赤魚の煮付 321円

※7月18日から順次発売

映画に登場する煮付を再現した商品です。骨までまるごと煮付けることで、うまみとコラーゲンが溶けだした一品としています。

▲映画ちいかわ 島二郎の貝汁（あさり出汁） 354円

※7月19日から順次発売

カツカレーとともに登場する「貝汁」をイメージした商品です。あさりやあおさ、豆腐、大根など7種類の具材を使用し、あさりのうまみと香りが広がるという一杯です。

▲映画ちいかわ あの屋台のケバブチキン 321円

※7月18日から順次発売

スパイスや赤ワインで漬け込んだ鶏もも肉をオーブンで焼き上げた商品です。クミンやチリパウダーを使用した辛みのあるソースを合わせています。

▲映画ちいかわ 島フルーツパフェ 372円

※7月18日から順次発売

作品中でちいかわたちが並んで食べたフルーツパフェをイメージした商品です。アルフォンソマンゴーのピューレを使用したマンゴープリンに、マンゴーダイスやさくらんぼをトッピングし、ヨーグルトムースを合わせています。

▲映画ちいかわ ピンクパッションピタヤスムージー 410円

※7月20日から順次発売

ピタヤ（ドラゴンフルーツ）を使用したスムージーです。鮮やかな見た目が特徴で、全国のスムージー取扱店舗で販売します。

▲映画ちいかわ まるで島フルーツタオル（全3種） 1760円

また、セブン‐イレブンの「まるで」シリーズのアイスバーをイメージしたちいかわのポーチ入りタオルも7月31日より販売します。

対象商品購入で限定グッズがその場でもらえる

また、対象商品を購入すると限定グッズがもらえるキャンペーンも実施します。いずれもなくなり次第終了です。

【第1弾】

・セブン‐イレブン限定 オリジナルチャーム（全6種）

実施期間：7月23日10時～

内容：対象商品を3個同時購入

対象商品：ロッテチョコ11アイテム

・セブン‐イレブン限定 オリジナルマルチクリーナー（全6種）

実施期間：7月23日10時～

内容：対象商品を3個同時購入

対象商品：inゼリー12アイテム

【第2弾】

・セブン‐イレブン限定 オリジナルドアプレート（全6種）

実施期間：7月30日10時～

内容：対象商品を3個同時購入

対象商品：ハイチュウ9種・ラムネ3種

・セブン‐イレブン限定 オリジナルA4クリアファイル（全6種）

実施期間：7月30日10時～

内容：対象商品を2個同時購入

対象商品：アイス4種

レシートキャンペーン＆LINEスタンプラリーも実施

■映画ちいかわ LINEレシートシリアル応募キャンペーン

「映画ちいかわ LINEレシートシリアル応募キャンペーン」も7月21日より開始。対象商品を購入したレシートのシリアルを集めて、キャンペーンサイトの応募フォームから応募できます。

「映画ちいかわ ヒトハ・フタバ ルームライトセット」、夏らしい「映画ちいかわ オリジナルアロハシャツ＆パンツ」など、映画の世界観をイメージした賞品が新登場します。

・【5シリアルで応募】単三電池で光る 映画ちいかわ ヒトハ・フタバ ルームライトセット

当選人数：100名

・【3シリアルで応募】映画ちいかわ オリジナルアロハシャツ＆パンツ

当選人数：300名（デザイン3種 各100セット）

■映画ちいかわ LINEスタンプラリーキャンペーン

「映画ちいかわ LINEスタンプラリーキャンペーン」では、店舗をまわって二次元コードをスキャンして、ちいかわスタンプを集めることで、オリジナルグッズが抽選で当たります。

・【スタンプ2個でもれなくもらえる】映画ちいかわ オリジナルスマホ壁紙 全10種

・【スタンプ4個で応募で当たる】映画ちいかわ オリジナルラメタンブラー

当選人数：100名

攻めてる！あのメニューまで商品化

映画に登場するメニューをイメージしたフードが、カレーやラーメン、スイーツまで幅広いラインアップでそろいます。



「島二郎のスパイスの効いたカツカレー」や「赤魚の煮付」など、作中で印象に残ったメニューも商品化。原作ファンほど「そこ商品化する!?」と思わず二度見してしまいそうです。



期間中は限定グッズが当たるキャンペーンも実施。映画の公開に合わせて、セブン‐イレブンで「ちいかわ」の世界観を味わってみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年7月21日

・発売日：2026年7月18日

（商品により順次発売）

※価格は税込み表記です。

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