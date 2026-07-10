1貫約71円！「夏のメガギガ祭」30貫2138円が登場、これはヤバッ

持ち帰り寿司の「小僧寿し」は7月11日・12日限定で、「夏のメガギガ祭」を開催します。
4日、5日に続く第2弾。土日限定で、ボリューム感のある寿司や海鮮丼がお値打ち価格で販売されます。
「18貫盛り」「30貫盛り」と、1人で楽しむだけでなく、家族や友人とシェアもできる商品が登場しています。
▲ギガ盛30貫 2138円
人気のネタを盛り合わせた全30貫の商品です。14種類のネタが入った、ボリューム感のある一品です。
▲メガ盛プレミアム18貫 1998円
本まぐろ中とろや一本穴子などの上ネタを盛り込んだ18貫入りの商品です。
▲メガ盛18貫 1285円
人気のネタをバランスよく盛り込んだ18貫入りの商品です。
▲メガ得海鮮丼 999円
14種類のネタに加え、舎利を大盛にした海鮮丼です。食べ応えのある一杯に仕上げています。
ギガ盛30貫は1貫あたり約71円
寿司をたっぷり味わいたい日には、ボリューム満点のメニューがそろう「夏のメガギガ祭」は気になりますね。特にギガ盛30貫は1貫あたり約71円とリーズナブル。家族でお得に楽しみたい時にうってつけです。
週末限定の開催なので、家族や友人とシェアしながら楽しむのもよさそうです。この機会に小僧寿しへ足を運んでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年7月11日
・終了日：2026年7月12日
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります