1貫約71円！「夏のメガギガ祭」30貫2138円が登場、これはヤバッ

持ち帰り寿司の「小僧寿し」は7月11日・12日限定で、「夏のメガギガ祭」を開催します。

4日、5日に続く第2弾。土日限定で、ボリューム感のある寿司や海鮮丼がお値打ち価格で販売されます。



「18貫盛り」「30貫盛り」と、1人で楽しむだけでなく、家族や友人とシェアもできる商品が登場しています。

▲ギガ盛30貫 2138円

人気のネタを盛り合わせた全30貫の商品です。14種類のネタが入った、ボリューム感のある一品です。

▲メガ盛プレミアム18貫 1998円

本まぐろ中とろや一本穴子などの上ネタを盛り込んだ18貫入りの商品です。

▲メガ盛18貫 1285円

人気のネタをバランスよく盛り込んだ18貫入りの商品です。

▲メガ得海鮮丼 999円

14種類のネタに加え、舎利を大盛にした海鮮丼です。食べ応えのある一杯に仕上げています。

ギガ盛30貫は1貫あたり約71円

寿司をたっぷり味わいたい日には、ボリューム満点のメニューがそろう「夏のメガギガ祭」は気になりますね。特にギガ盛30貫は1貫あたり約71円とリーズナブル。家族でお得に楽しみたい時にうってつけです。

週末限定の開催なので、家族や友人とシェアしながら楽しむのもよさそうです。この機会に小僧寿しへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年7月11日

・終了日：2026年7月12日

※価格は税込み表記です。