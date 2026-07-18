肉×ガーリックのやばみ！「ペッパーガーリックステーキワッパー」夏休みにガツンと食べたい

バーガーキングは7月17日から、夏限定「ステーキワッパー」の新作として、「ペッパーガーリックステーキワッパー」など3品を期間限定で発売中でします。
「ペッパーガーリックステーキワッパー」登場！
直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを重ね、新開発の「特製ペッパーガーリックソース」で仕上げたシリーズです。
▲ペッパーガーリックステーキワッパー 単品1190円、セット1490円
直火焼きの100％ビーフパティとアメリカ産の牛バラステーキを組み合わせ、レタス、トマト、オニオンを重ねたバーガーです。
クリーミーなマヨソースをベースに、ソテーオニオンの甘みとバターのコク、ガーリックのうまみ、ブラックペッパーを組み合わせた新開発の「特製ペッパーガーリックソース」を使用しています。
牛バラステーキは、直火で焼き色を付けたあと、真空加熱調理とオーブン焼成を組み合わせることで、肉のうまみを閉じ込めたとしています。
▲チーズペッパーガーリックステーキワッパー 単品1290円、セット1590円
直火焼きの100％ビーフパティと牛バラステーキに、チェダーチーズ2枚を組み合わせた商品です。レタス、トマト、オニオンとともに、特製ペッパーガーリックソースを合わせています。
▲ダブルペッパーガーリックステーキワッパー 単品1590円、セット1890円
直火焼きの100％ビーフパティを2枚使用し、牛バラステーキを重ねたボリュームのある商品です。レタス、トマト、オニオンに加え、特製ペッパーガーリックソースで仕上げています。
夏休みにガツンと食べたい
直火焼きビーフパティに牛バラステーキを重ねた、肉好きにはたまらないシリーズが今年の夏も登場します。ガーリックとブラックペッパーを組み合わせたソースも、暑い時期にぴったりの組み合わせですね。
ボリューム重視ならダブル、チーズ好きならチーズ入りなど、好みに合わせて選べるのもうれしいポイントです。
学生さんは夏休みがスタートしたタイミング。社会人も、夏休み気分でガツンと味わってみたくなります。
・発売日：2026年7月17日
※価格は税込み表記です。
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