肉×ガーリックのやばみ！「ペッパーガーリックステーキワッパー」夏休みにガツンと食べたい

バーガーキングは7月17日から、夏限定「ステーキワッパー」の新作として、「ペッパーガーリックステーキワッパー」など3品を期間限定で発売中でします。

「ペッパーガーリックステーキワッパー」登場！

直火焼きの100％ビーフパティに牛バラステーキを重ね、新開発の「特製ペッパーガーリックソース」で仕上げたシリーズです。

▲ペッパーガーリックステーキワッパー 単品1190円、セット1490円

直火焼きの100％ビーフパティとアメリカ産の牛バラステーキを組み合わせ、レタス、トマト、オニオンを重ねたバーガーです。

クリーミーなマヨソースをベースに、ソテーオニオンの甘みとバターのコク、ガーリックのうまみ、ブラックペッパーを組み合わせた新開発の「特製ペッパーガーリックソース」を使用しています。

牛バラステーキは、直火で焼き色を付けたあと、真空加熱調理とオーブン焼成を組み合わせることで、肉のうまみを閉じ込めたとしています。

▲チーズペッパーガーリックステーキワッパー 単品1290円、セット1590円

直火焼きの100％ビーフパティと牛バラステーキに、チェダーチーズ2枚を組み合わせた商品です。レタス、トマト、オニオンとともに、特製ペッパーガーリックソースを合わせています。

▲ダブルペッパーガーリックステーキワッパー 単品1590円、セット1890円

直火焼きの100％ビーフパティを2枚使用し、牛バラステーキを重ねたボリュームのある商品です。レタス、トマト、オニオンに加え、特製ペッパーガーリックソースで仕上げています。

夏休みにガツンと食べたい

直火焼きビーフパティに牛バラステーキを重ねた、肉好きにはたまらないシリーズが今年の夏も登場します。ガーリックとブラックペッパーを組み合わせたソースも、暑い時期にぴったりの組み合わせですね。

ボリューム重視ならダブル、チーズ好きならチーズ入りなど、好みに合わせて選べるのもうれしいポイントです。



学生さんは夏休みがスタートしたタイミング。社会人も、夏休み気分でガツンと味わってみたくなります。

・発売日：2026年7月17日

※価格は税込み表記です。