Appleティム・クックCEO、熊本に支援表明　「ありがとう」「とても嬉しい」

アップルのティム・クックCEOは7月31日、令和8年熊本地震の救援活動支援のため、同社から寄付を実施することを公表した。

クックCEOは自身のXアカウントで、「日本は私の心に特別な場所を占めています。熊本地震とその余震の影響が続くなか、皆さんのことを考えています」とポスト。現地の救援・支援活動に参加する人々に敬意を示すとともに、アップルとして寄付を実施することを明らかにした。

同氏のポストには、日本を含む世界各地のユーザーから「ありがとう」「とても嬉しい」といった声から最近の値上げに対する非難まで、400件以上の返信が寄せられている。

Japan has a very special place in my heart. We're thinking of everyone as they continue to face the effects of the Kumamoto earthquake and aftershocks. We're grateful to the first responders helping those in need. Apple is making a donation to support relief efforts. — Tim Cook (@tim_cook) July 30, 2026

アップルとティム・クック氏はこれまでも、世界各地の大規模災害に対して寄付等を実施。本件の前日（7月30日）には南ヨーロッパの山火事被害への支援を発表している。