ソニー熊本工場、8月4日から順次再開へ　8月中旬には完全復旧の予定

ソニーセミコンダクタソリューションズは7月31日、令和8年熊本地震の影響で生産を一時停止しているグループ企業の「熊本テクノロジーセンター」について、8月4日から段階的に操業を再開することを公表した。

同工場は地震発生後、生産活動を停止した上で、建屋・設備の安全確認と復旧を進めていた。（関連記事：ソニー熊本工場が生産停止 地震による人員被害は確認されず）

同社によると、8月中旬には地震発生前の稼働水準に戻る見通しだ。