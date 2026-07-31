ソニー熊本工場、8月4日から順次再開へ　8月中旬には完全復旧の予定

ソニーセミコンダクタソリューションズは7月31日、令和8年熊本地震の影響で生産を一時停止しているグループ企業の「熊本テクノロジーセンター」について、8月4日から段階的に操業を再開することを公表した。
同工場は地震発生後、生産活動を停止した上で、建屋・設備の安全確認と復旧を進めていた。（関連記事：ソニー熊本工場が生産停止 地震による人員被害は確認されず）
同社によると、8月中旬には地震発生前の稼働水準に戻る見通しだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
ソニーセミコンダクタソリューションズは7月31日、令和8年熊本地震の影響で生産を一時停止しているグループ企業の「熊本テクノロジーセンター」について、8月4日から段階的に操業を再開することを公表した。
同工場は地震発生後、生産活動を停止した上で、建屋・設備の安全確認と復旧を進めていた。（関連記事：ソニー熊本工場が生産停止 地震による人員被害は確認されず）
同社によると、8月中旬には地震発生前の稼働水準に戻る見通しだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。
sponsored
Razer Huntsman V3 HE Magnetic Tenkeyless 8kHz Keyboard
sponsored
STYLE-14FH132-U5-UCSXをレビュー
sponsored
ADATA（エイデータ）「AD5U480016G-D」
sponsored
エムエスアイコンピュータージャパン「MAESTRO 500 WIRELESS」
sponsored
MSI「Prestige 13 AI+ A3M」レビュー
sponsored
シリーズ最小・最軽量、申し込みから最短4営業日。モバイル通信対応でキャッシュレス導入のハードルを下げる
sponsored
sponsored
ガバナンスの徹底で安全を担保し、AI活用の促進で目指すのは“トレジャーBox”という成長エンジン
sponsored
sponsored
スイッチひとつで背中のS字カーブにフィット！
sponsored
JN-IPS34UQ2-HSC6とJN-IPSC34UQ2-HSC6で比較
sponsored
JN-IPS27G120U2 価格.com限定モデルをレビュー
sponsored
AIによる運用自動化は、企業が生き残るための必須条件
sponsored
ZEFT R65YBの魅力をインタビュー
sponsored
仕組みとしてはシンプルだが、業務への効果は絶大
sponsored
マウスコンピューター「DAIV Z4-A9A01SR-B（Copilot+ PC）」がセール中
sponsored
マウスコンピューター「G TUNE FG-A7G80」が大幅割引中
sponsored
sponsored
JN-MD-IPST101WHDをレビュー
sponsored
ファミチキ「ファミマ味」も実食
sponsored
茨城県龍ヶ崎市産のゲーミングPC【MADE IN IBARAKI】
sponsored
ビジネスIT環境が大きく変わる中で、情シスさんの悩みも変化している？
sponsored
MSI「MPG CORELIQUID P13 360」レビュー
sponsored
sponsored
MSI「MPG 341CQR QD-OLED X36」レビュー
sponsored
Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。