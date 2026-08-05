Adobe Premiereなど4製品、Intel Macサポート終了へ　20年続いた時代に一区切り

アドビは7月下旬、Mac版の「Adobe Premiere」「After Effects」「Media Encoder」「Audition」について、次期メジャーアップデート（バージョン27.0）から、インテル製CPUを搭載したMac（Intel Mac）をサポート対象外とすることを公表した。

バージョン27.0の公開後も、Intel Macユーザーは現行版（バージョン26系統）を継続して利用可能。セキュリティーアップデートも標準のサポート期間まで提供される。

本件は、アップルが2026年後半にリリース予定の「macOS 27 Golden Gate」で、OS側のIntel Macのサポートが終了することを受けた対応。



アドビは公表に際して、Mac版アプリをApple Silicon専用とすることで、ビデオやオーディオアプリケーション全体で、最新のアーキテクチャとハードウェアアクセラレーションに注力できるようになると説明している。

2006年のIntel版「MacBook Pro」と「iMac」の発表から20年。macOSの歴史は大きな転換点を迎えている。