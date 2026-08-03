最大最大2万1000円分お得！「PayPay商品券」2026年9月受付開始分

PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。2026年9月受付開始分の自治体が公表されました。

たくさん買うほどお得度がアップするので、対象地域にお住まいの方は、この機会をお見逃しなく！

東北

●秋田県

にかほ市「第2弾にかほ市プレミアムモバイル商品券！最大15,000円おトク！」

販売価格と額面： ・販売価格：1000円／口

・額面：1300円分／口 使用可能店舗：秋田県にかほ市内のPayPay加盟店のうち、秋田県にかほ市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く） 購入できるユーザー：秋田県にかほ市に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認） 販売方法：先着順 販売期間：2026年9月1日10時～2027年1月31日23時59分 利用期間：2026年9月1日10時～2027年1月31日23時59分 申込可能口数：最大50口／人

関東

●栃木県

那須烏山市「那須烏山市デジタルわくわく商品券！最大21,000円おトク！」

販売価格と額面： ・販売価格：5000円／口

・額面：6750円分（共通券 4750円分＋専用券 2000円分）／口 使用可能店舗：栃木県那須烏山市内のPayPay加盟店のうち、栃木県那須烏山市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く） 購入できるユーザー：栃木県那須烏山市に居住する18歳以上のPayPayユーザー（要本人確認） 販売方法：抽選制 申込期間：2026年9月7日10時～2026年9月30日23時59分 販売期間：2026年10月1日15時～2027年1月30日23時59分 利用期間：2026年10月1日15～ 2027年1月31日23時59分 申込可能口数：最大12口／人

中部

●愛知県

南知多町「南知多町プレミアム商品券！最大20,000円おトク！」

販売価格と額面： ・販売価格：5000円／口

・額面：7000円分／口 使用可能店舗：愛知県南知多町内のPayPay加盟店のうち、愛知県南知多町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く） 購入できるユーザー：愛知県南知多町に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認） 販売方法：抽選制 申込期間：2026年9月1日10時～2026年9月30日23時59分 販売期間：2026年10月1日15時～2026年11月30日23時59分 利用期間：2026年10月1日15時 ～ 2027年1月31日23時59分 申込可能口数：最大10口／人

近畿

●京都府

精華町「精華町商工会プレミアム券第2弾！最大4,000円おトク！」