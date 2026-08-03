最大最大2万1000円分お得！「PayPay商品券」2026年9月受付開始分

PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。2026年9月受付開始分の自治体が公表されました。
たくさん買うほどお得度がアップするので、対象地域にお住まいの方は、この機会をお見逃しなく！
東北
●秋田県
にかほ市「第2弾にかほ市プレミアムモバイル商品券！最大15,000円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：1000円／口
・額面：1300円分／口
使用可能店舗：秋田県にかほ市内のPayPay加盟店のうち、秋田県にかほ市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：秋田県にかほ市に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：先着順
販売期間：2026年9月1日10時～2027年1月31日23時59分
利用期間：2026年9月1日10時～2027年1月31日23時59分
申込可能口数：最大50口／人
関東
●栃木県
那須烏山市「那須烏山市デジタルわくわく商品券！最大21,000円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6750円分（共通券 4750円分＋専用券 2000円分）／口
使用可能店舗：栃木県那須烏山市内のPayPay加盟店のうち、栃木県那須烏山市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：栃木県那須烏山市に居住する18歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2026年9月7日10時～2026年9月30日23時59分
販売期間：2026年10月1日15時～2027年1月30日23時59分
利用期間：2026年10月1日15～ 2027年1月31日23時59分
申込可能口数：最大12口／人
中部
●愛知県
南知多町「南知多町プレミアム商品券！最大20,000円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：7000円分／口
使用可能店舗：愛知県南知多町内のPayPay加盟店のうち、愛知県南知多町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：愛知県南知多町に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2026年9月1日10時～2026年9月30日23時59分
販売期間：2026年10月1日15時～2026年11月30日23時59分
利用期間：2026年10月1日15時 ～ 2027年1月31日23時59分
申込可能口数：最大10口／人
近畿
●京都府
精華町「精華町商工会プレミアム券第2弾！最大4,000円おトク！」
販売価格と額面：
・販売価格：1万円／口
・額面：1万2000円分／口
使用可能店舗：京都府精華町内のPayPay加盟店のうち、精華町商工会とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
購入できるユーザー：京都府精華町に居住する12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：抽選制
申込期間：2026年9月1日10時～2026年9月29日23時59分
販売期間：2026年10月1日15時～2026年12月14日23時59分
利用期間：2026年10月1日15時～2026年12月15日23時59分
申込可能口数：最大2口／人
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