イオシス30周年祭、iPhone特価品を用意　通販初登場の「訳あり品」にも期待

スマートフォンなどの中古販売を手がけるイオシスは8月5日、創業30周年を記念した特別企画「30周年記念祭」を開催することを公表した。期間は8月14日から8月16日まで。通販では初となる「訳あり品」の販売も実施する。
【特報】30周年記念祭【第1弾】— イオシス公式 (@iosys_official) August 5, 2026
「けっこう安い。」のイオシス、30周年記念祭を8月14日(金)～16日(日)の3日間限定で開催いたします!!
https://t.co/fxH7C0n7yX
8月7日(金)18時にその全てがベールを脱ぎます!!
乞うご期待!!#イオシス30th#イオシス
「30周年記念祭」では目玉商品として、現行モデルを含むiPhone各種の特価品を用意。さらに期間中、セール商品を1万円以上購入した顧客には、先着で「30周年記念ノベルティ」もプレゼントされる。ノベルティーは数量限定で、店舗と通販では内容が異なる。
通販では今回のセールにあわせて、店舗でお馴染みの「訳あり品」の販売を初めて実施。液晶部分の傷や一部機能不良がある商品（Dランク品またはジャンク品に相当）で、一般的な中古品よりも安価に購入できるという。
暑さで掘り出し物探しを諦めていた人には、嬉しいイベントといえそうだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります