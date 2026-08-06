イオシス30周年祭、iPhone特価品を用意　通販初登場の「訳あり品」にも期待

スマートフォンなどの中古販売を手がけるイオシスは8月5日、創業30周年を記念した特別企画「30周年記念祭」を開催することを公表した。期間は8月14日から8月16日まで。通販では初となる「訳あり品」の販売も実施する。

「30周年記念祭」では目玉商品として、現行モデルを含むiPhone各種の特価品を用意。さらに期間中、セール商品を1万円以上購入した顧客には、先着で「30周年記念ノベルティ」もプレゼントされる。ノベルティーは数量限定で、店舗と通販では内容が異なる。

通販では今回のセールにあわせて、店舗でお馴染みの「訳あり品」の販売を初めて実施。液晶部分の傷や一部機能不良がある商品（Dランク品またはジャンク品に相当）で、一般的な中古品よりも安価に購入できるという。

暑さで掘り出し物探しを諦めていた人には、嬉しいイベントといえそうだ。