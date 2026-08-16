万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第127回
ThinkAR「ThinkAR AiLENS V1」
ARグラス、知らない間にめちゃくちゃ“実用的”になっていました…。
2026年08月16日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
「これからはスマートグラスの時代が来るかもしれないぞ！」と、数年前によく耳にした気がします。
大手、中小メーカー含めて、色々な製品が登場しました。ディスプレーを組み込んだモデル。音の再生に特化したモデル。ゲームプレイに最適化されたモデル。
現行でも、色々なスマートグラス製品があって、眺めているだけでも楽しいジャンルです。
ただしっ!! ぶっちゃけ、僕は思っていたんですよ。「楽しいし未来的だけど、実用性では、スマホやタブレットの方がまだ上だよね」って。
さらに言えば、「新しいものが好きな人は買ってるし、使ってる。使用感も進歩してきている。でも、まだまだ毎日愛用できる“実用品”の域には達していないかも」って（メーカーさん、ごめん！）。
ところが今回、とあるスマートグラスを実際に触ってみて、「あ、ちょっと時代が変わってきたかも」と、素直に感じました。
それが、ThinkARが手掛ける「AiLENS V1」です。視界に直接情報を映し出すAIスマートグラスです。
わずか約38gという、一般的なメガネと変わらない軽さ。その中にデュアルマイクとスピーカーを内蔵し、スマートフォンと連携することで、鮮やかなグリーン文字で必要な情報をレンズ上に浮かび上がらせてくれます。
さらに連続駆動時間は最大約10時間。スペックを見るだけでも、「これ、かなり使えそうじゃない？」という期待が膨らみませんか？
とは言っても、スマートグラスはスペックだけでは分からないことも多い製品です。ここだけの話、過去にはスマートグラスを思い切って買って、がっかりしたこともあります。
AiLENS V1を実際に身につけて、使ってみてどうだったのか。ここが大事ですよね。今回は、AiLENS V1が本当に“毎日使える実用的なスマートグラス”になっているのか、レビューしていきます！
【目次】これが私的My推しガジェット
私がThinkAR AiLENS V1を推す理由
1）言葉の壁が崩れ去る！ 76言語対応リアルタイム翻訳
2）絶対に失敗できないプレゼンを救う！テレプロンプター機能
3）視界に専属秘書が降臨！ AIエージェントにいつでも質問
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