オーディオテクニカがリコール中のワイヤレスイヤホンで火災事故　充電中に発煙・発火

消費者庁は7月31日、オーディオテクニカがリコール中のイヤホン「ATH-SQ1TW2」シリーズで、7月に火災事故が発生したことを明らかにした。
事故の概要は以下のとおり。同庁は原因は調査中とした上で、充電ケース内蔵充電池の不具合により発煙・発火したと推測している。
●火災事故の概要
発生日：2026年7月19日
機種・型番：ATH-SQ1TW2
事故内容：当該製品をバッグに入れて充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した
オーディオテクニカでは2024年11月15日から、当該製品を含むリコールを実施中。対象製品と問い合わせ先は以下のとおりだ。
●リコール対象製品
■ワイヤレスイヤホン（ATH-SQ1TW2）
型番：
・ATH-SQ1TW2 BK
・ATH-SQ1TW2 CA
・ATH-SQ1TW2 GR
・ATH-SQ1TW2 NRD
・ATH-SQ1TW2 PBW
・ATH-SQ1TW2 WH
販売期間：2023年7月4日～2024年11月8日
製造番号：2322～2426
●問い合わせ先
■電話窓口（オーディオテクニカ 専用コールセンター）
電話番号：0120-768-774
受付時間：9時～17時30分（土日祝日を除く）
■オンライン受付フォーム
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