オーディオテクニカがリコール中のワイヤレスイヤホンで火災事故　充電中に発煙・発火

消費者庁は7月31日、オーディオテクニカがリコール中のイヤホン「ATH-SQ1TW2」シリーズで、7月に火災事故が発生したことを明らかにした。

事故の概要は以下のとおり。同庁は原因は調査中とした上で、充電ケース内蔵充電池の不具合により発煙・発火したと推測している。

●火災事故の概要 発生日：2026年7月19日

機種・型番：ATH-SQ1TW2

事故内容：当該製品をバッグに入れて充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した

オーディオテクニカでは2024年11月15日から、当該製品を含むリコールを実施中。対象製品と問い合わせ先は以下のとおりだ。