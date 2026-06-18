『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

最近、電車の車内で発火事故があったり、ゴミ収集車両が燃えたりといった事故をよく耳にしますが、モバイルバッテリーの発熱や発火のリスクがちょっと気になりませんか？ 充電しながらスマホをいじっていると、カイロみたいに熱くなって不安になることもあります。

そんな不安を払拭してくれる新型のバッテリーが登場したのをご存知でしょうか。一般に流通しているモバイルバッテリーに内蔵されているリチウムイオン電池は、液体の電解質が使われていますが、その電解質をゲル状の半固体にし、液漏れや発火リスクを大幅に低下させたのが「半固体電池セル」採用モバイルバッテリーです。

そんないいものがあるならぜひ使いたい！ですよね？ でも、新しいバッテリーということで、「お高いのでは？」「容量は？」「充電スピードが遅かったりしない？」「普通のモバイルバッテリーより重いのでは？」などなど、様々な疑問が湧くと思います。

今回は、そんな半固体電池セル採用のモバイルバッテリーを、じっくり検証していきましょう。

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