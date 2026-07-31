Google Chrome、370件の脆弱性を修正

グーグルは7月29日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「重大」を含む370件の脆弱性に対応している。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・370件 深刻度別内訳 ・重大：7件

・高：71件

・中：170件

・低：122件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-17650：コンポジティングにおける解放後使用

・CVE-2026-17651：Dawnにおける信頼できない入力の検証が不十分

・CVE-2026-17652：Viewsにおける解放後使用

など ■深刻度（高） ・CVE-2026-17657：ナビゲーションにおける解放後使用

・CVE-2026-17658：V8の解放後使用

・CVE-2026-17659：SiteIsolationの実装が不適切

など ■深刻度（中） ・CVE-2026-17728：拡張機能における不適切な実装

・CVE-2026-17758：Dawnにおけるヒープバッファオーバーフロー

・CVE-2026-17732：SVGにおける不適切な実装

など ■深刻度（低） ・CVE-2026-17898：DevToolsでの解放後使用

・CVE-2026-17899：DevToolsのポリシー適用が不十分

・CVE-2026-17900：Enterpriseにおける不適切な実装

など

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：151.0.7922.71/.72

・macOS：151.0.7922.71/.72

・Linux：151.0.7922.71 ■モバイル版 ・Android：151.0.7922.71

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。