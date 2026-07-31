Google Chrome、370件の脆弱性を修正

グーグルは7月29日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開した。深刻度「重大」を含む370件の脆弱性に対応している。
脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。
●修正された主な脆弱性
■修正件数
・370件
深刻度別内訳
・重大：7件
・高：71件
・中：170件
・低：122件
■深刻度（重大）
・CVE-2026-17650：コンポジティングにおける解放後使用
・CVE-2026-17651：Dawnにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-17652：Viewsにおける解放後使用
など
■深刻度（高）
・CVE-2026-17657：ナビゲーションにおける解放後使用
・CVE-2026-17658：V8の解放後使用
・CVE-2026-17659：SiteIsolationの実装が不適切
など
■深刻度（中）
・CVE-2026-17728：拡張機能における不適切な実装
・CVE-2026-17758：Dawnにおけるヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-17732：SVGにおける不適切な実装
など
■深刻度（低）
・CVE-2026-17898：DevToolsでの解放後使用
・CVE-2026-17899：DevToolsのポリシー適用が不十分
・CVE-2026-17900：Enterpriseにおける不適切な実装
など
●対象OSと修正済みバージョン
■デスクトップ版
・Windows：151.0.7922.71/.72
・macOS：151.0.7922.71/.72
・Linux：151.0.7922.71
■モバイル版
・Android：151.0.7922.71
デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。
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