アンカーがリコール中のモバイルバッテリーで火災事故　改めて型番の確認を

消費者庁は7月3日、アンカー・ジャパンがリコール中のモバイルバッテリーで、6月に2件の火災事故が発生したことを明らかにした。

事故の概要は以下のとおり。

発生日：2026年6月6日

機種・型番：A1263

事故内容：当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた 発生日：2026年6月12日

機種・型番：A1263

事故内容：当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた

事故原因は調査中で、リコール理由との関連についてはわかっていない。

アンカー・ジャパンでは、今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。

●リコール対象製品と販売期間の一例 ・Anker PowerCore 10000：2022年12月25日～2025年10月21日

消費者庁は同社による回収・交換を受けていないユーザーに対して、直ちに使用を中止し、速やかに下記の問い合わせ先へ連絡するよう求めている。