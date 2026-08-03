楽天カード、Apple製品の無金利24回払いに対応　Paidy対抗か

楽天カードは8月3日、Apple直営店などでアップル製品を購入する際、分割払いの手数料を最大24回まで無料化することを公表した。同日からVisa、Mastercard、JCBブランドの楽天カードで展開する。
対象店舗はApple Storeオンライン（Apple Storeアプリを除く）、Apple 新宿、Apple 丸の内、Apple 銀座、Apple 表参道、Apple 渋谷、Apple 川崎、Apple 名古屋栄、Apple 京都、Apple 梅田、Apple 心斎橋、Apple 福岡の12店。
分割手数料が無料となるのは3回払いから24回払いまでで、商品購入時に分割回数を指定する必要がある（「あとから分割払い」は分割手数料無料化の対象外）。
●対象店舗
■オンライン
・Apple Storeオンライン
※ Apple Storeアプリは対象外
■実店舗
関東
・Apple 新宿
・Apple 丸の内
・Apple 銀座
・Apple 表参道
・Apple 渋谷
・Apple 川崎
中部
・Apple 名古屋栄
近畿
・Apple 京都
・Apple 梅田
・Apple 心斎橋
九州
・Apple 福岡
国内のアップル直営店では8月現在、後払いサービスのPaidyが最大36回まで、オリコの一部クレジットカードが最大24回まで、手数料無料の分割払いを提供中。
楽天カードは本施策の意図を明かしていないが、2026年に入りアップル製品の値上げが続いていることから、分割払いの強化でPaidyやオリコに対抗する狙いもあるとみられる。
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