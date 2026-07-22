Google Chromeに脆弱性、1週間で3回目のセキュリティ修正

グーグルは7月21日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「高」を含む12件の脆弱性を修正した。同社は7月14日と7月16日にもアップデートを公開しており、約1週間で3回更新されたことになる。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・12件 深刻度別内訳 ・高：12件 ■深刻度（高） ・CVE-2026-16420：WebAudioの型混同

・CVE-2026-16421：WebAudioの不適切な実装

・CVE-2026-16414：Chromecastにおける信頼できない入力の検証が不十分

など

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：150.0.7871.181/.182

・macOS：150.0.7871.181/.182

・Linux：150.0.7871.181 ■モバイル版 ・Android：150.0.7871.181

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。