ユウキロックの「節約バンザイ！」 第153回
ガストで食べて50％戻るのは強すぎる！ メルペイが激アツ還元中
2026年06月16日 08時00分更新
QRコードやバーコードによるスマホ決済サービス。「PayPay」や「楽天ペイ」をお使いの方は多いと思いますが、今回紹介するのは「メルペイ」です。ご存じの方も多いと思いますが、フリマアプリ「メルカリ」の決済サービスで、チャージした残高だけではなく「メルカリ」の売上金やポイントを、普段のお買い物にそのまま使えるスマホ決済サービスです。この「メルペイ」が今とにかく熱い！！なんと50%還元を連発中です。そしてそれを最大限に活かすことができる飲食店系のアプリも紹介します。組み合わせることで実質負担額をさらにおさえることが期待できます。最後まで読んでね！！
メルペイが激アツ50％還元キャンペーン
今回「メルペイ」では、サンドラッグ系、すかいらーく系、駿河屋系の50%還元キャンペーンがありますので、すべての概要をまとめてみました。こちらをご覧ください。
【メルペイ50%キャンペーン】
キャンペーン期間：2026/6/13 (土) 00:00:00〜2026/6/30 (火) 23:59:59
概要：期間中に「メルペイ」のコード決済またはネット決済を利用して対象店舗かサイトで決済した方に、各加盟店につき50%相当のメルカリポイントを還元
※支払いはメルペイ残高・メルカリポイント・メルペイのクレジット
（メルカード・iD・バーチャルカードでの決済は対象外）
付与タイミング：2026年7月末頃にポイントを付与。有効期限は付与日を含む60日
今回の「メルペイ」50%還元キャンペーンは、期間中に対象店舗かサイトで「メルペイ」のコード決済またはネット決済をした方が対象。50%還元の対象となります。50%還元となる対象店舗・サイトはこちらです。
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