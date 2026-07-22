タイガー、電気ケトル6品番をリコール　転倒時にお湯が漏れる恐れ

タイガー魔法瓶は7月21日、同社の電気ケトル「PCS-A型」のリコール（部品交換）を公表した。一部の製品で、蓋の止水機構が十分に機能せず、転倒時に基準量を超えるお湯が漏れ出す可能性がある。

対象は電気ケトルPCS-A型のうち、2026年3月9日から5月21日に製造された「PCS-A080」および「PCS-A100」の2製品。対応する品番や製造ロットなどは以下のとおりだ。

●リコールの概要 ■対象製品 ・タイガー電気ケトル「PCS-A型」 ■品番 ・PCS-A080 HA

・PCS-A080 K

・PCS-A080 W

・PCS-A100 HA

・PCS-A100 K

・PCS-A100 W ■製造期間 ・2026年3月9日～5月21日 ■対象製品のロット番号等 以下の各ロット番号のうち、検査済みシールが貼られていない製品 ・032609〜032631

・042601〜042630

・052601〜052621

同社は専用のウェブフォームや電話窓口で、リコール対応（「ふたユニット」の交換）の申し込みを受け付けている。