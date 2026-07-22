タイガー、電気ケトル6品番をリコール　転倒時にお湯が漏れる恐れ

タイガー魔法瓶は7月21日、同社の電気ケトル「PCS-A型」のリコール（部品交換）を公表した。一部の製品で、蓋の止水機構が十分に機能せず、転倒時に基準量を超えるお湯が漏れ出す可能性がある。
対象は電気ケトルPCS-A型のうち、2026年3月9日から5月21日に製造された「PCS-A080」および「PCS-A100」の2製品。対応する品番や製造ロットなどは以下のとおりだ。
●リコールの概要
■対象製品
・タイガー電気ケトル「PCS-A型」
■品番
・PCS-A080 HA
・PCS-A080 K
・PCS-A080 W
・PCS-A100 HA
・PCS-A100 K
・PCS-A100 W
■製造期間
・2026年3月9日～5月21日
■対象製品のロット番号等
以下の各ロット番号のうち、検査済みシールが貼られていない製品
・032609〜032631
・042601〜042630
・052601〜052621
同社は専用のウェブフォームや電話窓口で、リコール対応（「ふたユニット」の交換）の申し込みを受け付けている。
●問い合わせ先
タイガー魔法瓶 電気ケトルふた交換専用窓口
・電話（平日9時～17時／休業日を除く）：0120-282-277
・ウェブ受付フォーム（24時間）：https://input-form7.jp/modules/tiger_kettlepot_pcsa/index.php
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