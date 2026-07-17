デロンギがリコール中の充電式ブレンダーで火災事故　バッテリーセルの過熱による発火か

消費者庁は7月14日、デロンギ・ジャパン（旧 LIMON）がリコール中の充電式ブレンダー「Nutribullet GO NBG-100」で、6月に火災事故が発生したことを明らかにした。
同庁が公表した事故の概要は以下のとおり。
発生日：2026年6月27日
機種・型番：NB03301
事故内容：当該製品を充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた
7月14日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連は不明。同庁では充電中にバッテリーセルが過熱し、発火したものと推測している。
デロンギ・ジャパンでは、今回焼損した製品のリコール（回収・Amazonギフト券による返金）を実施中。消費者庁は対象製品のリコール対応を受けていないユーザーに対して、ただちに使用を中止し、速やかに同社へ連絡するよう呼びかけている。
●リコール対象製品と販売期間
・充電式ブレンダー「Nutribullet GO NBG-100」：2022年～2023年
●問い合わせ先
デロンギ・ジャパン 受付窓口
・電話（平日９時30分～18時）：0120-804-280
・案内サイト：https://www.delonghi.com/ja-jp/faqs/%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%BC%8F%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BCNutribullet-GO-NBG-100%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B/a/585237
・ウェブ受付フォーム（24時間）：https://front-desk.address-service.jp/form/?form_id=NBG-100
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