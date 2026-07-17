デロンギがリコール中の充電式ブレンダーで火災事故　バッテリーセルの過熱による発火か

消費者庁は7月14日、デロンギ・ジャパン（旧 LIMON）がリコール中の充電式ブレンダー「Nutribullet GO NBG-100」で、6月に火災事故が発生したことを明らかにした。

同庁が公表した事故の概要は以下のとおり。

発生日：2026年6月27日

機種・型番：NB03301

事故内容：当該製品を充電中、発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた

7月14日現在、事故原因は調査中で、リコール理由との関連は不明。同庁では充電中にバッテリーセルが過熱し、発火したものと推測している。

デロンギ・ジャパンでは、今回焼損した製品のリコール（回収・Amazonギフト券による返金）を実施中。消費者庁は対象製品のリコール対応を受けていないユーザーに対して、ただちに使用を中止し、速やかに同社へ連絡するよう呼びかけている。