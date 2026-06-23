ユウキロックの「節約バンザイ！」 第154回
25％還元も狙える ららぽーとと三井の公式通販で得する買い方
2026年06月23日 07時00分更新
この間、仕事で初めて日曜日に「ららぽーと」に行ってビックリしました。ものすごい人、人、人！皆さんからすれば「当たり前や！！」かもしれませんが、普段、平日にしか買い物に行かない僕は、休日の大盛況ぶりに驚かされました。せっかくなので、仕事終わりに買い物をしようと、いろいろ調べました。「何を調べるの？」と思われた方。「ららぽーと」や「イオン」といった大型商業施設は使うクレカや支払い方法、クーポンなどで金額が大きく変わることがあります。例えば「ユニクロ」。PayPayでは店舗ごとに「ポイント5%付与」クーポンなどがある場合があります。こうしたものは積極的に使いましょう。そして今回、三井不動産が展開する「ららぽーと」について調べると、なんとお得なキャンペーンの嵐。「ららぽーと」にとどまらず公式通販サイトである「&mall（アンドモール）」も絡めてお得だらけでした。今回は「三井ショッピングパーク」や「&mall」のお得な情報を、手順に沿って紹介します。この順番で進めれば最後に実質25%還元という最大級のお得が待っています。最後まで読んでね！！
三井の公式通販「&mall」に無印良品
まずは「&mall」を簡単に紹介します。こちらは三井不動産が運営する「ららぽーと」や「三井アウトレットパーク」などの公式通販サイトです。実店舗と共通で使えるポイントが貯まるほか、「&mall DESK（アンドモールデスク）」といって「ららぽーと」などの施設内に設けられた専用カウンターで、商品の受け取りや試着、返品が可能です。まずはログインIDを作りましょう。
そして、6月10日「&mall」内に「無印良品」がオープンしました。これが爆裂にお得なキャンペーンです。こちらをご覧ください。
【&mall 無印良品 オープン記念キャンペーン】
特典1：送料無料キャンペーン（1人1回限り）
期間中、無印良品での買い物が送料無料
特典2：無印良品カテゴリー限定クーポン
ファッション・1商品税込301円以上で使える300円OFFクーポン
コスメ・ビューティー・1商品税込301円以上で使える300円OFFクーポン
特典3：お気に入り追加で10ptプレゼント
期間中、無印良品をお気に入りショップに追加すると10ポイントをプレゼント（ログイン後、お気に入り登録した方が対象です）
※特典1、2の対象期間は7月1日(水)1:59まで、特典3の対象期間は6月30日(火)23:59まで
そもそも「無印良品」の公式通販サイトである「無印良品ネットストア」では、対象の小物商品を税込5000円以上購入すると配送料無料となります。しかし、今回「&mall」内の「無印良品」では期間中、1人1回だけ送料無料です。例えばコスメ・ビューティーの場合、メンズ向けで安く、人気だった350円の「おやすみ前の薬用重炭酸タブレット」を購入する場合、300円OFFクーポンと送料無料が適用され、なんと50円で購入できます。あまりコスメに興味がない方には、6月22日現在「ネッククーラー」が73%OFFの390円で販売されています。これを上記の方法で購入すれば、たったの90円で暑さをしのげます。
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