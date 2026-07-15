IIJmio、「motorola razr fold」MNPでなんと10万円引き　8月4日発売

インターネットイニシアティブは7月15日、モバイル通信サービス「IIJmio」で、モトローラの折りたたみスマートフォン「motorola razr fold」を販売することを公表した。発売日は2026年8月4日を予定。あわせて、MNP転入者向けに同機種の端末価格を10万円割引する期間限定キャンペーンを開催する。
razr foldは、モトローラとしては初めての横開き（Fold）型Androidスマートフォン。
全開時8.1型（2K解像度）のメインディスプレーと、折りたたんだまま使えるサブディスプレーを搭載したオーソドックスな形式で、スマホと小型タブレットの1台2役をこなせることが強みだ。
IIJmioでの取り扱いは12GB／256GBモデルに「moto pen ultra」をセットにした特別版で、通常価格は29万9800円。さらに他社からの乗り換え（MNP）の場合、期間限定で開催される「motorola razr fold発売記念キャンペーン」の条件を満たすことで、通常価格から10万円引きの19万9800円となる。
折りたたみスマホを検討しているなら、要チェックのキャンペーンといえそうだ。
●「motorola razr fold」の販売価格（一例）
■motorola razr fold IIJmio特別セット（12GB＋256GBモデル／moto pen ultra付属）
・通常価格：29万9800円
・期間限定のりかえ価格（motorola razr fold発売記念キャンペーン適用時）：19万9800円
●「motorola razr fold発売記念キャンペーン」の概要
■期間
・2026年8月4日10時～11月4日21時59分
■内容
・IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入にて、かつ対象端末を同時に申し込むと、1契約者mioIDあたり1台まで、対象端末を期間限定のりかえ価格で提供
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