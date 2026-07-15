アドビ、IllustratorやPremiere、After Effectsなどに”致命的”な脆弱性　アップデートの確認を

アドビは7月14日、同社の「Illustrator」「Premiere／Premiere Pro」「After Effects」「Creative Cloudデスクトップアプリケーション」に関する脆弱性情報を公開した。特段の理由がない限り、早めのアップデートが推奨される。
主な脆弱性の内容と影響を受けるアプリ、修正済みのバージョンは、それぞれ以下のとおり。
●脆弱性の概要と影響を受けるアプリ
■深刻度（致命的）
特権の昇格
・Illustrator
・Creative Cloudデスクトップアプリケーション
任意コード実行
・Illustrator
・Premiere／Premiere Pro
・After Effects
■深刻度（重要）
セキュリティ機能のバイパス
・Premiere／Premiere Pro
●各アプリの修正済みバージョン
■Illustrator
Illustrator 2025
・Windows／macOS版：29.8.9以降
Illustrator 2026
・Windows／macOS版：30.6以降
■Premiere
・Windows／macOS版：26.3以降
■Premiere Pro
・Windows／macOS版：25.6.6以降
■After Effects
・Windows／macOS版：25.6.6以降
・Windows／macOS版：26.3以降
■Creative Cloudデスクトップアプリケーション
・Windows版：6.10.0.252.3以降
同社では脆弱性を修正した最新版へのアップデートを推奨している。
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