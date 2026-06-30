ユウキロックの「節約バンザイ！」 第155回
iPhone値上げ前に、少しでも安く買う方法まとめ
2026年06月30日 07時00分更新
Appleをめぐる状況が、風雲急を告げています。発端は6月17日、Appleのティム・クックCEOが、ウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューで発した「残念ながら、値上げは避けられない」という発言。その8日後となる6月25日、MacやiPadを中心に値上げが実施されました。そして、注目されるのがiPhoneの動向です。一部の家電量販店では値上がったという情報もありますが、本丸であるApple Storeでは、6月29日現在、価格は変わっていないようです。僕自身、サブ機としてiPhoneを購入しようと思っていた矢先の出来事で、困惑しつつも、現在の状況下で、安くiPhoneを手に入れる方法を考えてみました。
安牌の「iPhone17e」。お得な購入方法
まずはおさらいとして、現在Apple Storeで販売されているiPhoneと最安価格を確認します。
iPhone17 Pro（Max含む）：17万9800円～
iPhone Air：15万9800円～
iPhone17：12万9800円～
iPhone17e：9万9800円～
iPhone16（Plus含む）：11万4800円～
この中で狙い目と言えば、「iPhone17e」でしょう。今年3月に発売されたばかりの機種で、税込でも10万円を切る価格。支払い方法については、クレカ支払いだけではなく、Appleアカウントにチャージした残高を使うとお得になります。こちらの2つをご覧ください。
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