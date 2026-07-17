最大30％ポイント還元！PayPay自治体キャンペーン 2026年8月開始分に大注目

PayPayのポイント還元率が大幅アップする「あなたのまちを応援プロジェクト」。2026年8月開始分の参加自治体が追加されました。
還元率は最大30％！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。
東北
●岩手県
県内各市町村「いわて県民応援！プレミアムポイント還元キャンペーン」
開催期間：2026年8月17日0時～9月18日23時59分
対象店舗：岩手県内のPayPay加盟店のうち、岩手県とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：2000ポイント
・期間あたり：5000ポイント
関東
●千葉県
県内各市町村「使うたび、めぐるたび、千葉の楽しさが広がっていく！千葉県キャッシュレス決済キャンペーン！」
開催期間：2026年8月7日0時～8月30日23時59分
対象店舗：千葉県内のPayPay加盟店のうち、千葉県とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
ポイント還元率：最大10％
付与上限：
・1回あたり：3000ポイント
・期間あたり：3000ポイント
千葉市「千葉市でさらにおトクにお買い物！キャッシュレス決済で最大5％戻ってくるキャンペーン」
開催期間：2026年8月7日0時～8月30日23時59分
対象店舗：千葉県千葉市内のPayPay加盟店のうち、千葉市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
ポイント還元率：最大5％
付与上限：
・1回あたり：1500ポイント
・期間あたり：3000ポイント
中部
●岐阜県
岐阜市「令和8年度 岐阜市物価高騰支援事業20％還元キャンペーン」
開催期間：2026年8月1日0時～8月31日23時59分
対象店舗：岐阜県岐阜市内のPayPay加盟店のうち、岐阜市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：5000ポイント
近畿
●兵庫県
加古川市「加古川で買おう！対象のお店で最大20％戻ってくるキャンペーン」
開催期間：2026年8月1日0時～8月31日23時59分
対象店舗：兵庫県加古川市内のPayPay加盟店のうち、加古川市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：3000ポイント
中国
●広島県
竹原市「第7弾 がんばろう竹原！対象店舗で最大20％戻ってくるキャンペーン」
開催期間：2026年8月1日0時～9月25日23時59分
対象店舗：広島県竹原市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、竹原市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
ポイント還元率：最大20％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：1万ポイント
九州
●大分県
津久見市「キャッシュレスで津久見市のお店を応援しよう！ 最大30％戻ってくるつくみんサマーキャンペーン！」
開催期間：2026年8月1日0時～8月31日23時59分
対象店舗：大分県津久見市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、津久見市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店（一部を除く）
ポイント還元率：最大30％
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：5000ポイント
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