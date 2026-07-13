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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第87回

【最終日からでも間に合う】プライムデー攻略法！ どうすれば得する？ 何が残っている？ これを読めば大丈夫

2026年07月13日 12時05分更新

文● 二子／ASCII

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　ついに最終日を迎えたAmazon.co.jpの「Amazonプライムデー」。と言っても、まだまだオトクな商品は多数残っています。

最終日を迎えたプライムデーを開催。まだまだ楽しみましょう！（画像をタップすると外部サイトに移動します）

　本記事ではこのプライムデーを楽しむための情報や、最終日時点でまだ残っている製品を総ざらいした記事にリンク。終了直前まで随時更新予定なので、本記事をブックマークして最後までセールを楽しんでください！

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【目次】

Amazonプライムデーかんたん解説
　・プライムデーって何？
　・会期はいつまで？
　・プライム会員になっておくことが必要です！
　・攻略法の前に絶対登録したいポイントアップキャンペーン
プライムデー攻略法
　・最終日時点で残っている商品をジャンル別総ざらい
　・「Keepa」で価格変動をチェック
　・スマホ用Amazonアプリをインストール
　・探すのが面倒なら「再び購入」から買う
目玉商品を個別チェック！ やっぱりアップル製品!?

Amazonプライムデーかんたん解説

Amazonプライムデーって何？

　毎年夏に開催されているセールで、ブラックフライデーと合わせAmazonでは年に2回の大規模セールです。なんと300万点以上の商品がオトクな価格になるとか。

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■会期はいつまで？

　開催期間は7月10日（金）0時から7月13日（月）23時59分まで。期間はあとわずか！　最後まで楽しみましょう。

■プライム会員になっておくことが必要です！

　ブラックフライデーと異なり、プライムデーはAmazonプライム会員であることが必要です。Amazonプライムは年5900円または月600円で、お急ぎ便の無料利用に、動画や音楽の配信サービスと特典多数。↓のボタンから加入してしまいましょう。

●Amazonプライム会員の特典例
・お急ぎ便の無料利用
・動画配信「Amazonプライムビデオ
・音楽配信「Amazonミュージック
・無料電子書籍「プライムリーディング

Amazonプライムに入会

■攻略法の前に絶対登録したいポイントアップキャンペーン

　プライムデーの期間中に、合計1万円以上の買い物をするとポイントアップされるキャンペーンがあります。1万円以上の買い物をすればそれだけで条件クリアなので、最終日の今からでもエントリーは忘れず！　今回はさらに5万円以上の買い物でポイントは3％アップです！（1万円以上で1％アップ）

プライムデー

まずはポイントアップキャンペーンにエントリー！　エントリーするだけなら無料。合計1万円以上の買い物で対象になるので申し込まない手はありません

ポイントアップキャンペーンにエントリー

Amazonプライムデー攻略法

　ここではプライムデーでオトクな商品を確実にゲットするための攻略法を紹介します。

プライムデー

【プライムデー攻略法その1】最終日時点で残っている商品をジャンル別総ざらい！

　さすがにセール最終日ともなると、オトクすぎる製品は品切れか価格が元に戻っているケースもあるですが、「これがまだあるの！」というような価格の製品もまだ多数。買わなきゃ損です。最終日時点でのオトク情報を以下にジャンル別で掲載しているので、ぜひチェックください！（目玉のiPhone Airもまだあります！）

●まだ間に合う！ 超お買い得製品【オールiPhone編】
●まだ間に合う！ 超お買い得製品【Galaxy S26編】
●まだ間に合う！ 超お買い得製品【ミドルクラスの全部入りアンドロイド編】
●まだ間に合う！ 超お買い得製品【Apple製品編】
●まだ間に合う！ 超お買い得製品【10万円前後のノートPC編】
●まだ間に合う！ 超お買い得製品【M.2 SSD編】

【プライムデー攻略法その2】「Keepa」で価格変動をチェック

　「Keepa」は、Amazonの価格履歴をチャート形式で表示してくれる、ChromeやFirefox用の拡張機能（Chrome用→ https://chromewebstore.google.com/detail/keepa-amazon-price-tracke/neebplgakaahbhdphmkckjjcegoiijjo）です。

　セールで割引率が大きく表示されていても、安易に「これは買い！」と思い込んではいけません。割引率は高そうに見えて、実は普段と大差ない価格の商品も少なくないのです。

プライムデー

Keepaで価格変動やセール時の価格を確認。ただし、最近はクーポンやポイントで平常時も安くなっている商品もあります

【プライムデー攻略法その3】スマホ用「Amazonショッピングアプリ」をインストール

　iOS／Android用のアプリ「Amazon ショッピングアプリ」なら、買い物ができるだけでなく、発送状況などの確認も可能です。スマホやタブレットにアプリを入れておきましょう。

プライムデー

スマホ用アプリは出先での商品のチェックや配送状況が通知でわかるなど、なにかと便利です

・iOS版（App Store）はこちら
・Android版（Google Play）はこちら

【プライムデー攻略法その4】探すのが面倒なら「再び購入」から買うのは侮れない選択肢

　買い物って、意外に気力・体力を使います。実際にセールは案外苦手という人も少なくないです。もちろんここで「何も買わない」という決断もありですが、それももったない気がします。

プライムデー

どんなクチコミより、自分の評価の方が確実です。「再び購入」にアクセスして、セール対象品があれば素早くチェック。個人的にはいつも購入している入浴剤が安くなっていることに期待！

　そんな貴方にオススメの買い方が、Amazonの注文履歴から「再び購入」のタブを開くことです！　ここにセール対象品があったらラッキー！　特にお気に入りの日常品で繰り返し購入しているものだったら、単純にいつもよりオトクな価格で買えます。最終日のラスト買い物にも注目です！

【目玉商品の一部を紹介！】やっぱり注目はアップル製品!?

　ここからはプライムデーセール対象品を紹介！　目玉はやはりアップル製品です！

　圧倒的薄型のiPhone！　最初は人気がないとも言われてましたが、再評価が進んでいる!?　256GBモデルで標準価格の15万9800円から2万円引きの13万9800円なら買い！

Image from Amazon.co.jp
アップル「iPhone Air」（256GB、スペースブラック）
プライムデーで「iPhone Air」を入手

　アップルのワイヤレスイヤホン最上位モデル「AirPods Pro 3」。単に音楽を聞くだけでなく、リアルタイム翻訳に心拍数センサー、空間オーディオと、さすがはコンピューターメーカーが作るイヤホン！

Image from Amazon.co.jp
アップル「AirPods Pro 3」
プライムデーで「AirPods Pro 3」を入手

　おなじみAndroidの鉄板モデル、「Galaxy S26」のSIMフリーモデルがセール対象に。スマホの価格が上昇傾向の中、最高峰CPUを搭載したモデルがこの価格は今後は多分難しい!?

Image from Amazon.co.jp
サムスン「Galaxy S26」（256GB、スカイブルー）
プライムデーで「Galaxy S26」を入手

　Amazonのセールと言えば、やっぱりKindle。カラーE Inkモデルがお手頃に。

Image from Amazon.co.jp
Amazon「Kindle Colorsoft」
プライムデーで「Kindle Colorsoft」を入手

　夏場にうれしいサーキュレーター。クーラーと組み合わせて使っても省エネになります。

Image from Amazon.co.jp
Shark「FlexBreeze HydroGo」
プライムデーで「シャーク 扇風機 FlexBreeze HydroGo」を入手

　お手頃価格のノンフライヤー。家族の食事を手軽に作るのにも適しています。

Image from Amazon.co.jp
Amazonベーシック「ノンフライヤー 4.2L 1200W」
プライムデーで「Amazonベーシック ノンフライヤー」を入手

　セール対象商品はまだまだ存在します！　まずはセール会場にアクセスして、気になる製品見つけてください！

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