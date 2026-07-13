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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第82回

これがプライムデーの真の目玉商品!?

【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【Galaxy S26編】

2026年07月13日 08時20分更新

文● 二子／ASCII

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　「プライムデー」も13日（月）で最終日。でも、目玉商品を含めて、購入可能な製品はまだまだたくさんある。総ざらいして紹介しよう。本記事は【Galaxy S26編】。今回の真のお買い得品は「Galaxy S26」だった……？

Galaxy

横幅約72mm、この程よいサイズもGalaxy S26の魅力。今回のチャンスでぜひ入手してほしい（画像をタップすると外部サイトに移動します）

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プライムデー今回の真の目玉は「Galaxy S26」!?
最高峰CPUを搭載するハイエンドモデルが11万円台前半に！

　スマホでも、たくさんのセール品があったプライムデー。今回前面に押し出された目玉商品は「iPhone Air」だったが（詳しくは【オールiPhone編】を参照）、お買い得度がダントツだったのはGalaxy S26？

Galaxy

記事執筆時点では256GBモデルはまだ4色とも入手可能だった

　Galaxy S26がお買い得な理由については別記事も参照いただきたいが（「【11万円台なら確実に買い】Galaxy S26ユーザー「Galaxy S26はいいぞ」」）、最高峰CPUを搭載したハイエンド機が通常価格でも13万円台というだけでも手頃なのに、プライムデーでは11万3300円というのは少々図抜けていた感すらあった。

　日本のユーザーにも合う比較的小柄の筐体に最高峰のスペック、AirDrop互換機能やリアルタイム翻訳など、Androidスマホをリードする数々の機能に、セキュリティアップデートの7年間提供、長く使うという意味でも安心。あと、すべての部材が高騰する中、来年のGalaxy S27はおそらくはこの値段では買えないだろうという予想も買いの理由

　というわけで、セール価格で11万3300円の256GBモデルは引き続き購入可能（512GBモデルもお買い得だったが、すでに在庫切れ……）。

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「Galaxy S26 Ultra」も大幅割引中

　高性能カメラやSペンにこだわるなら、最上位モデルの「Galaxy S26 Ultra」もオススメ。こちらも256GBモデルで通常価格の21万8900円から、18万3500円と約3万5000円の割引中

Image from Amazon.co.jp
Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB｜ブラック｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.9インチ｜軽量約214g｜IP68防水防塵｜QHD+｜バッテリー 5,000mAh｜SM-S948QZKASJP
プライムデーで「Galaxy S26 Ultra」を入手
 

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