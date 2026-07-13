Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第86回
価格急騰が激しい中、必要なら買いです
【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【M.2 SSD編】
2026年07月13日 11時40分更新
メモリーとともに価格が急騰したSSD。とは言え、新しくPCを組むなど、SSDが新たに必要なのなら購入するしかない！ プライムデーの最終日でも、まだ手に入るお手頃SSDを総ざらいしました！
まずは安心の「キオクシア」ブランドのスタンダードモデル。PCIe Gen4x4の1TBモデル（シーケンシャルリード7200MB/s）で15％オフの2万7980円。2TBモデルも5万3980円。
|Image from Amazon.co.jp
|【Amazon.co.jp限定】 キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 1TB PCIe Gen4×4 NVMe 2.0d M.2 Type 2280 (最大読込:7,200MB/s) BiCS FLASH 5年保証 EXCERIA BASIC SSD-CK1.0N4B/R 【国内正規代理店保証品】
こちらも日本のブランドのNextorage。PS5への内蔵にも対応したヒートシンク付きの1TBモデル（シーケンシャルリード7400MB/s）が2万9759円。
|Image from Amazon.co.jp
|Nextorage 日本メーカー NEM-PAシリーズ 1TB PS5対応ヒートシンク一体型内蔵SSD 最大転送速度7,400MB/s ヒートシンク搭載 M.2 2280 PCIe4.0 NVMe SSD NEM-PAC1TB/N SYM ネクストレージ
Acerブランドの「Acer Predator GM6」。PCIe Gen4x4対応でシーケンシャルリードは7200MB/s。1TBモデルが2万4691円、2TBモデルが4万3989円とお手頃。
|Image from Amazon.co.jp
|Acer Predator M.2 SSD 1TB GM6 NVMe2.0 2280 PCIe Gen4×4 超高速(最大読み取り：7200MB/s、最大書き込み：6200MB/s) 内蔵SSD 高耐久 3D NAND PS5動作確認済み メーカー5年保証
中国メーカーの高性能モデル。PCI Gen5x4対応でシーケンシャルリードは14500MB/sのBiwin「X570」の1TBモデルが20％オフの2万6581円、2TBモデルが5万2231円。
|Image from Amazon.co.jp
|Biwin X570 PCIe Gen5.0 M.2 SSD 1TB Gen5×4 最大読込：14500MB/s NVMe2.0 M.2 Type 2280 PCIe 片面実装 内蔵SSD 低消費電力 TLC 高耐久 メーカー5年保証
旧型ノートPCの換装用や外付けストレージにも便利な2.5インチタイプのKingSpec SSDの1TBが1万6900円。
|Image from Amazon.co.jp
|KingSpec SSD 1TB SATAIII 6Gb/s 2.5インチ内蔵SSD 最大読込：570MB/s (R：570MB/s、W：540MB/s) 3D NAND SATA SSD メーカー保証3年
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第85回
PC【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【10万円前後のノートPC編】
-
第84回
Apple【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【Apple製品編】
-
第83回
スマホ【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【ミドルクラスの全部入りアンドロイド編】
-
第82回
スマホ【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【Galaxy S26編】
-
第81回
iPhone【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【オールiPhone編】
-
第80回
トピックスお手頃価格のコーヒーメーカーを導入して、仕事の効率アップ【プライムデー】
-
第79回
グルメ困ったときのシーチキン！ 1缶122円で大量購入可能【プライムデー】
-
第78回
グルメ【目的はあくまでタンパク質】美味しく食べてプロテイン補給なギョーザ／シューマイ／唐揚げ
-
第77回
PCパーツ【Amazonブランドで普通に便利】ラチェット式で12in1のドライバが約1500円なら買い
-
第76回
グルメ【今日の夕飯はカレー】ルーにカレー粉、レトルトまで、プライムデーでカレーまとめ買い
- この連載の一覧へ