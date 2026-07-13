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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第86回

価格急騰が激しい中、必要なら買いです

【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【M.2 SSD編】

2026年07月13日 11時40分更新

文● 二子／ASCII

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　メモリーとともに価格が急騰したSSD。とは言え、新しくPCを組むなど、SSDが新たに必要なのなら購入するしかない！　プライムデーの最終日でも、まだ手に入るお手頃SSDを総ざらいしました！

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　まずは安心の「キオクシア」ブランドのスタンダードモデル。PCIe Gen4x4の1TBモデル（シーケンシャルリード7200MB/s）で15％オフの2万7980円。2TBモデルも5万3980円。

　
Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】 キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 1TB PCIe Gen4×4 NVMe 2.0d M.2 Type 2280 (最大読込:7,200MB/s) BiCS FLASH 5年保証 EXCERIA BASIC SSD-CK1.0N4B/R 【国内正規代理店保証品】
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　こちらも日本のブランドのNextorage。PS5への内蔵にも対応したヒートシンク付きの1TBモデル（シーケンシャルリード7400MB/s）が2万9759円。

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Nextorage 日本メーカー NEM-PAシリーズ 1TB PS5対応ヒートシンク一体型内蔵SSD 最大転送速度7,400MB/s ヒートシンク搭載 M.2 2280 PCIe4.0 NVMe SSD NEM-PAC1TB/N SYM ネクストレージ
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　Acerブランドの「Acer Predator GM6」。PCIe Gen4x4対応でシーケンシャルリードは7200MB/s。1TBモデルが2万4691円、2TBモデルが4万3989円とお手頃。

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Acer Predator M.2 SSD 1TB GM6 NVMe2.0 2280 PCIe Gen4×4 超高速(最大読み取り：7200MB/s、最大書き込み：6200MB/s) 内蔵SSD 高耐久 3D NAND PS5動作確認済み メーカー5年保証
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　中国メーカーの高性能モデル。PCI Gen5x4対応でシーケンシャルリードは14500MB/sのBiwin「X570」の1TBモデルが20％オフの2万6581円、2TBモデルが5万2231円。

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Biwin X570 PCIe Gen5.0 M.2 SSD 1TB Gen5×4 最大読込：14500MB/s NVMe2.0 M.2 Type 2280 PCIe 片面実装 内蔵SSD 低消費電力 TLC 高耐久 メーカー5年保証
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　旧型ノートPCの換装用や外付けストレージにも便利な2.5インチタイプのKingSpec SSDの1TBが1万6900円。

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KingSpec SSD 1TB SATAIII 6Gb/s 2.5インチ内蔵SSD 最大読込：570MB/s (R：570MB/s、W：540MB/s) 3D NAND SATA SSD メーカー保証3年
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