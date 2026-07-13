【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【M.2 SSD編】

価格急騰が激しい中、必要なら買いです

メモリーとともに価格が急騰したSSD。とは言え、新しくPCを組むなど、SSDが新たに必要なのなら購入するしかない！ プライムデーの最終日でも、まだ手に入るお手頃SSDを総ざらいしました！

まずは安心の「キオクシア」ブランドのスタンダードモデル。PCIe Gen4x4の1TBモデル（シーケンシャルリード7200MB/s）で15％オフの2万7980円。2TBモデルも5万3980円。

こちらも日本のブランドのNextorage。PS5への内蔵にも対応したヒートシンク付きの1TBモデル（シーケンシャルリード7400MB/s）が2万9759円。

Acerブランドの「Acer Predator GM6」。PCIe Gen4x4対応でシーケンシャルリードは7200MB/s。1TBモデルが2万4691円、2TBモデルが4万3989円とお手頃。

中国メーカーの高性能モデル。PCI Gen5x4対応でシーケンシャルリードは14500MB/sのBiwin「X570」の1TBモデルが20％オフの2万6581円、2TBモデルが5万2231円。

旧型ノートPCの換装用や外付けストレージにも便利な2.5インチタイプのKingSpec SSDの1TBが1万6900円。