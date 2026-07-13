【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【Apple製品編】

Amazonの大型セールでは毎回人気が集中するアップル製品。プライムデー最終日、記事執筆段階で残っているのは以下の製品になります！（iPhoneについては【オールiPhone編】で紹介）

iPhoneユーザーならやっぱり「AirPods」 上位モデルが買い

まずはおなじみAirPods。Apple Intelligenceに対応したiPhoneと組み合わせるとライブ翻訳が使えたり、充電ケースが見つからなくても「探す」アプリで探せたり、最上位モデルでは心拍数センサーが付いていて活動量計になったりと機能満載。iPhoneと組み合わせるなら、やっぱりAirPodsです！

Apple Watchは最新製品が10％オフで購入可能！

続いて、Apple Watchもセール中。しかも現行モデルが安くなってます！ 上位モデルの「Apple Watch Series 11」は46mmと42mmの両方が10％オフで、6万2820円と5万8320円に。廉価モデルの「Apple Watch SE 3」は44mmが3万8520円、40mmが3万3580円です！

Macの操作に便利な純正マウスにiPad用のApple Pencilも

アクセサリ製品では、マウスの「Magic Mouse (USB-C)」が13％オフの9450円。マルチタッチ対応でMacを操作するのに便利です。Lightning版を持っている人はそろそろ買い替えるのもいいかも。

そしてApple Pencilも。幅広い機種で使える「Apple Pencil（USB-C）」が14％オフの1万1800円。上位機種用の「Apple Pencil Pro」も14％オフの1万8800円。互換ペンでも十分に使えるとは言え、やっぱり純正品が◎です。

割引されることはあまり多くないアップル製品。この機会にしっかりゲットしてください！