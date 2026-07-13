Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第84回
【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【Apple製品編】
2026年07月13日 10時45分更新
Amazonの大型セールでは毎回人気が集中するアップル製品。プライムデー最終日、記事執筆段階で残っているのは以下の製品になります！（iPhoneについては【オールiPhone編】で紹介）
iPhoneユーザーならやっぱり「AirPods」 上位モデルが買い
まずはおなじみAirPods。Apple Intelligenceに対応したiPhoneと組み合わせるとライブ翻訳が使えたり、充電ケースが見つからなくても「探す」アプリで探せたり、最上位モデルでは心拍数センサーが付いていて活動量計になったりと機能満載。iPhoneと組み合わせるなら、やっぱりAirPodsです！
|Image from Amazon.co.jp
|Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
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|Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
Apple Watchは最新製品が10％オフで購入可能！
続いて、Apple Watchもセール中。しかも現行モデルが安くなってます！ 上位モデルの「Apple Watch Series 11」は46mmと42mmの両方が10％オフで、6万2820円と5万8320円に。廉価モデルの「Apple Watch SE 3」は44mmが3万8520円、40mmが3万3580円です！
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|Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmシルバーアルミニウムケースとパープルフォグスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応
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|Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmミッドナイトアルミニウムケースとミッドナイトスポーツバンド - S/M
Macの操作に便利な純正マウスにiPad用のApple Pencilも
アクセサリ製品では、マウスの「Magic Mouse (USB-C)」が13％オフの9450円。マルチタッチ対応でMacを操作するのに便利です。Lightning版を持っている人はそろそろ買い替えるのもいいかも。
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|Magic Mouse (USB-C) - ホワイト(Multi-Touch対応)
そしてApple Pencilも。幅広い機種で使える「Apple Pencil（USB-C）」が14％オフの1万1800円。上位機種用の「Apple Pencil Pro」も14％オフの1万8800円。互換ペンでも十分に使えるとは言え、やっぱり純正品が◎です。
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|Apple Pencil (USB-C)
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|Apple Pencil Pro
割引されることはあまり多くないアップル製品。この機会にしっかりゲットしてください！
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