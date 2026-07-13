Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第85回
紹介した全モデル、16GBメモリーを標準搭載です！
【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【10万円前後のノートPC編】
2026年07月13日 11時15分更新
価格高騰が激しいノートPC。今後も値下がりどころか、さらなる上昇すら予想されるだけに、今使っているマシンに性能不足を感じるなら買い替えは検討した方がいいかもです。
そこで最終日を迎えたプライムデーから、16GBメモリーを搭載して、比較的お手頃（10万円強）なマシンを総ざらいしました！
10万円切り、3年間保証付きで安心のマウスコンピューター
まずは、3年間365日保証もうれしいマウスコンピューターの約10万円の製品から。14型の「mouse A4」、15.6型の「mouse A5」の2モデルとも9万9800円。低価格でもCPUにRyzen 5 7430U、メモリー16GB、SSD 500GBと普通に使うには十分な性能を持ってます。
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|mouse A4 【3年保証】 ノートパソコン (Ryzen 5 7430U プロセッサ AMD Radeon グラフィックス 16GB メモリ 500GB SSD 14インチ フルHD Windows 11 ビジネス テレワーク) A4A5U01SR1SIW1104AZ
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|mouse 【3年保証】 ノートパソコン mouse A5 (Ryzen 5 7430U AMD Radeon グラフィックス 16GB メモリ 500GB SSD 15.6インチ フルHD Windows 11 ビジネス テレワーク) A5A5A01SR1SIW1104AZ
14型はZen 4の6コアCPU搭載 レノボ「IdeaPad Slim 3」
続いてはレノボの「IdeaPad Slim 3」。こちらも14型と15.3型の2タイプですが、ともに16：10（1920×1200）と若干縦長の画面で、ウェブ閲覧にもOfficeアプリの操作にも便利です。14型のCPUはRyzen 5 8640HSとなかなか強力で、本体重量も1.39kgと持ち運びも視野に入って10万9800円、15.3型はRyzen 5 150で9万9800円です！
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|Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
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|Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 15.3インチ AMD Ryzen™ 5 150 プロセッサー メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365試用版 Windows11 バッテリー駆動17.4時間 重量1.59kg ルナグレー 83K7011PJP ノートPC
Office付きで約11万円なのは、おなじみFMVのノートPC
富士通クライアントコンピューティング「FMV WE1-K3」
Office付きのノートPCが欲しいなら、富士通の15.6型ノート「FMV WE1-K3」。主なスペックはフルHD（1920×1080）の15.6型液晶、Core i5-1335U、16GBメモリー、512GB SSDなど。Officeは「Microsoft 365 Personal（Office Home & Business 2024 オプション付）」で、3ヵ月の利用後に永続版のOffice Home & Business 2024に切り替えることが可能です。
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|FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) FMVWK3E155_AZ
1kgアンダーのモバイルノートが12万9800円
定番モデルのHP「Pavilion Aero 13-bg」
ノートPCを普段から持ち歩きたいなら1kgアンダーのモバイル機が便利。その定番モデルとなっている「HP Pavilion Aero 13-bg」が12万9800円。16：10の13.3型液晶（1920×1200ドット）を搭載し、高性能なRyzen 5との組み合わせで幅広い用途で使えます。
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|HP「Pavilion Aero 13-bg」（Ryzen 5 8640U 16GB＋512GB、ナチュラルシルバー）
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