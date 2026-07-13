Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第81回
【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【オールiPhone編】
2026年07月13日 08時00分更新
Amazonの年に2度の大セール、「プライムデー」もついに13日（月）で最終日。でも、目玉商品を含めて、購入可能な製品はまだまだたくさんある。総ざらいして紹介しよう。本記事は【iPhone編】。6万円引きのモデルはさすがに品薄気味……？
半導体高騰の折に1TBモデルは6万円引き！
プライムデーでiPhone Airが買い
先行セール時からプライムデーの目玉になっているのが「iPhone Air」。その魅力は別記事も参照いただきたいが、（「【割引なら買い】編集部のiPhone Airユーザーが語る「iPhone Airはいいぞ」」）、その圧倒的薄さと、iPhone 17 Proと同じCPUを搭載することによる、最新のApple Intelligenceが動作する数少ないiPhoneという点は大。その意味で今後長く使える1台と言える。
|Image from Amazon.co.jp
|アップル「iPhone Air（1TB、スカイブルー）
また、iPhone全体の値上がりも近いと言われる中、プライムデーでは256GBモデルが2万円引きの13万9800円で登場。512GBモデルは3万8000円引きの15万6800円、1TBモデルは6万円引きの16万9800円。なお、1TBモデルは記事執筆時点で購入できるカラーが1色になっている。
いずれにしてもそろそろ決断は必要だろう。
旧機種の「iPhone 16e」「iPhone 15」はセール分はすでに終了
なお、プライムデーでは旧機種の「iPhone 16e」と「iPhone 15」も値下げ対象になっていたが（価格はそれぞれ8万4800円と9万8800円から）、両モデルの安価な製品はすでに品切れになっている。
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