【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【ミドルクラスの全部入りアンドロイド編】

1週間続いた「プライムデー」も13日（月）で最終日。でもお買い得な製品はまだまだ残っているので、総ざらいして紹介。本記事は【ミドルクラスの全部入りアンドロイド編】。ミドル機こそ、今回がほぼラストチャンス？

スマホの価格が上昇する中でミドルクラスはさらに厳しいかも

既存製品の中でも「これは！」というオトクなスマホを紹介

10万円以上の高性能なスマホはなかなか買えないし、必要ないという人に人気のミドルクラスのスマホ。特にFeliCaや防水に対応し、機能もひととおり揃った“全部入り”モデルが人気。ただ、スマホの価格が上昇する中、このミドル機こそ原価率が高い分、今後は厳しくなりそう。

そこで人気となっているのが、昨年から今年前半に登場した既存モデルの割引品。プライムデーでも、「これは！」というオトク品は複数見られた。

「arrows Alpha」は日本ユーザー向けの気配りが利いた1台

性能もワンランク上で約6万円なら買い

まずはFCNT「arrows Alpha」。1年前のモデルながら、ミドルクラスでも上位の性能なのに記事執筆時点では5万9800円は相当なお買い得度！

レノボ傘下になったFCNTの製品で、海外メーカーの高性能＆高コスパと、国内メーカーの気配りや堅牢性が合体。横幅約72mmの比較的コンパクトなサイズもうれしい点。使いやすくて、性能もコスパも高い1台を探しているなら、ほぼこれで決まりという感も。

2億画素の強力カメラ搭載の全部入り機が4万円台

シャオミ「REDMI Note 15 Pro 5G」

つづいて紹介するのはシャオミの「REDMI Note 15 Pro 5G」。

メインのカメラは、1/1.4型センサーの2億画素とミドルクラスとは思えない性能。そのほかのスペックもミドルクラスとしては順当なもので、バッテリーは6300mAh。FeliCaや本格防水（IP68）にも対応。セール価格の4万4736円なら明らかに買い！

Galaxyらしい要素とデザインを持つミドルクラス

「Galaxy A57 5G」は7万円弱

続いては「Galaxy」ブランドのミドルクラス。「Galaxy A57 5G」はセール価格で7万円弱ながら、上位モデル譲りの使いやすさやAI機能、スマートなデザインを継承。さらにカメラも望遠レンズ付きの3眼構成がうれしい点。ただし、ストレージが128GBとやや弱めなのが少々残念。

価格重視なら約3万円のシャオミ「REDMI 15 5G」

7000mAhバッテリーで電池持ちに不安なし

最後は「価格重視」で選ぶならのシャオミ「REDMI 15 5G」。価格は29％オフのジャスト3万円。

スペック的にはエントリー寄りで、ディスプレーは6.9型液晶（144Hz対応、1080×2340）、CPUはSnapdragon 6s Gen 3、さらにカメラは1眼のみ（5000万画素）。ただし、8GBメモリー＋256GBストレージとこちらは充実。そして7000mAhの大容量バッテリー。

横幅80mm強とサイズが大きいのと、防水対応が防滴止まり（IP64）ではあるものの（FeliCaは対応）、その点が気にならないなら買いだろう。ちなみにメモリー／ストレージが4GB／128GBモデルもあるものの、こちらのセール価格は2万5862円。4000円強の価格差なら、たとえ断然8GB／256GBモデルがオススメとなる。