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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第83回

4～5万円台で全部入りスマホは今買っておくべき

【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【ミドルクラスの全部入りアンドロイド編】

2026年07月13日 08時40分更新

文● 二子／ASCII

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　1週間続いた「プライムデー」も13日（月）で最終日。でもお買い得な製品はまだまだ残っているので、総ざらいして紹介。本記事は【ミドルクラスの全部入りアンドロイド編】。ミドル機こそ、今回がほぼラストチャンス？

少し前のミドルクラス機にお買い得モデルが多い。「arrows Alpha」はすでに旧機種になったが、新機種との差は小さめなので価格が下がっているなら買い！（画像をタップすると外部サイトに移動します）

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スマホの価格が上昇する中でミドルクラスはさらに厳しいかも
既存製品の中でも「これは！」というオトクなスマホを紹介

　10万円以上の高性能なスマホはなかなか買えないし、必要ないという人に人気のミドルクラスのスマホ。特にFeliCaや防水に対応し、機能もひととおり揃った“全部入り”モデルが人気。ただ、スマホの価格が上昇する中、このミドル機こそ原価率が高い分、今後は厳しくなりそう。

　そこで人気となっているのが、昨年から今年前半に登場した既存モデルの割引品。プライムデーでも、「これは！」というオトク品は複数見られた。

「arrows Alpha」は日本ユーザー向けの気配りが利いた1台
性能もワンランク上で約6万円なら買い

　まずはFCNT「arrows Alpha」。1年前のモデルながら、ミドルクラスでも上位の性能なのに記事執筆時点では5万9800円は相当なお買い得度！

FCNT「arrows Alpha」については以下の記事もチェック！

日本メーカーと海外勢の良さが合体　あのarrowsスマホが機能もりもり＆強コスパで生まれ変わった姿を見てみた

今回紹介するFCNT「arrows Alpha」は数々の機能を詰め込んだうえでの魅力的な価格設定に加え、日常利用に即した独自の便利機能までしっかり押さえた1台です。


　レノボ傘下になったFCNTの製品で、海外メーカーの高性能＆高コスパと、国内メーカーの気配りや堅牢性が合体。横幅約72mmの比較的コンパクトなサイズもうれしい点。使いやすくて、性能もコスパも高い1台を探しているなら、ほぼこれで決まりという感も。

Image from Amazon.co.jp
arrows Alpha【正規代理店】SIMフリー 超急速充電/大容量バッテリー/メモリ12GB/ストレージ512GB/ 144Hz有機EL/50MPカメラ×3/防水/除菌/アローズ(ホワイト)
プライムデーでFCNT「arrows Alpha」を入手

2億画素の強力カメラ搭載の全部入り機が4万円台
シャオミ「REDMI Note 15 Pro 5G」

　つづいて紹介するのはシャオミの「REDMI Note 15 Pro 5G」。

シャオミ「REDMI Note 15 Pro 5G」については以下の記事もチェック！

【ミドルクラス最強コスパ】ハイエンド級なカメラが使えるスマホがスゴい　シャオミがまたやってくれた

 

スマートフォンを選ぶとき、「写真はきれいに撮りたい」「バッテリーは長持ちしてほしい」「でも高いお金は出したくない」と悩むことはありませんか？ そんな願いをすべて叶える1台です。


　メインのカメラは、1/1.4型センサーの2億画素とミドルクラスとは思えない性能。そのほかのスペックもミドルクラスとしては順当なもので、バッテリーは6300mAh。FeliCaや本格防水（IP68）にも対応。セール価格の4万4736円なら明らかに買い

Image from Amazon.co.jp
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン REDMI Note 15 Pro 5G 8+256GB 6.83インチ1.5Kディスプレイ 2億画素 AIカメラ MediaTek Dimensity 7400-Ultra 6,300mAh大容量 6年間寿命バッテリー 45Wターボチャージ Felica搭載 IP66/IP68 防塵防水 チタングレー
プライムデーでシャオミ「REDMI Note 15 Pro 5G」を入手

Galaxyらしい要素とデザインを持つミドルクラス
「Galaxy A57 5G」は7万円弱

　続いては「Galaxy」ブランドのミドルクラス。「Galaxy A57 5G」はセール価格で7万円弱ながら、上位モデル譲りの使いやすさやAI機能、スマートなデザインを継承。さらにカメラも望遠レンズ付きの3眼構成がうれしい点。ただし、ストレージが128GBとやや弱めなのが少々残念。

サムスン電子「Galaxy A57 5G」については以下の記事もチェック！

約8万円でお手軽ハイエンド＆全部入りアンドロイド！ 性能、カメラ、AI、薄さ、大画面全部揃ってる

6.7型大画面ながら厚さ6.9mm・179gの薄型軽量ボディを実現。万能さと安心感を求める人に最適な、日常使いの満足度が高い1台です。


Image from Amazon.co.jp
Samsung Galaxy A57 5G 128GB｜オーサムライラック｜AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.7インチ｜軽量約179g｜IP68防水防塵｜フルHD+｜バッテリー 5,000mAh｜SM-A576QZVASJP
プライムデーでサムスン電子「Galaxy A57 5G」を入手

価格重視なら約3万円のシャオミ「REDMI 15 5G」
7000mAhバッテリーで電池持ちに不安なし

　最後は「価格重視」で選ぶならのシャオミ「REDMI 15 5G」。価格は29％オフのジャスト3万円

シャオミ「REDMI 15 5G」については以下の記事もチェック！

「スマホにお金使いたくない」ならこれ！ 3万円台でのエントリー機でもこの性能【REDMI 15 5G】

電話とLINE、SNSや動画が見られれば十分という人にオススメしたいのが、シャオミの「REDMI 15 5G」です。

　スペック的にはエントリー寄りで、ディスプレーは6.9型液晶（144Hz対応、1080×2340）、CPUはSnapdragon 6s Gen 3、さらにカメラは1眼のみ（5000万画素）。ただし、8GBメモリー＋256GBストレージとこちらは充実。そして7000mAhの大容量バッテリー

Image from Amazon.co.jp
シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン REDMI 15 5G 8+256GB 7000mAh 大容量バッテリー 33Wチャージ 5G対応 6.9インチFHD NFC/FeliCa対応 Snapdragon 6s Gen3 5000万画素AIカメラ IP64防滴防塵 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 リップルグリーン

　横幅80mm強とサイズが大きいのと、防水対応が防滴止まり（IP64）ではあるものの（FeliCaは対応）、その点が気にならないなら買いだろう。ちなみにメモリー／ストレージが4GB／128GBモデルもあるものの、こちらのセール価格は2万5862円。4000円強の価格差なら、たとえ断然8GB／256GBモデルがオススメとなる。

スマホ

ややゴッツい印象はあるものの、7000mAhバッテリーは圧倒的

プライムデーでシャオミ「REDMI 15 5G」を入手

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