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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第88回

【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【激安スマートウォッチ編】

2026年07月13日 13時20分更新

文● 二子／ASCII

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今回のセールですべて1万円以下
スマートウォッチはここから始めてOK！

　ついに最終日を迎えたAmazonプライムデー。ここでオススメの商品が1万円以下のスマートウォッチです！

　スマートウォッチが初めての人だと、どのくらい役に立つのか、自分は使いこなせるのか心配な人も多いはず。1万円以下の価格帯でも標準的な機能は大きく変わらず、それでいて気軽に始められます。プライムデー最終日の時点でも残っていた激安スマートウォッチ総ざらいしました！

スマートウォッチ

スマートバンドとも呼ばれることも多い、小型の画面を搭載した1万円以下のスマートウォッチ。プライムデーでオトクに購入してください！

　ただでさえ、“買い”なスマートウォッチなのに、セールで安くなっているなら、これは間違いなく買い！　というわけで、あらためてその5製品を紹介しよう。

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GPS内蔵なのにセールで1万円以下　定番製品がさらに性能アップ
ファーウェイ「HUAWEI Band 11 Pro」

　軽快な着け心地とお手頃な価格で人気のファーウェイ「HUAWEI Band」シリーズ。その最新かつ上位モデルが「HUAWEI Band 11 Pro」です。GPS搭載に加えて、画面サイズも1.62型とかなり大型で、情報も見やすいです。バッテリー駆動は最大14日間。プライムデーでのセール価格は22％引きの9240円から。これは買いです！

Image from Amazon.co.jp
HUAWEI Band 11 Pro GPS搭載 スマートウォッチ 8.99mm/18g薄型軽量ボディ 高輝度 2000nits 1.62大画面 24時間睡眠管理 14日間持続バッテリー ランニングモード 情緒モニタリング LINE通知 ブルー
プライムデーでファーウェイ「HUAWEI Band 11 Pro」を入手

　こちらは「HUAWEI Band」シリーズとしてはすでに1世代前の製品にはなるものの、機能的には十分。アルミ合金の筐体で高級感もあって、セール価格は5000円切りの4709円！　価格重視で選んでもデザインも決して悪くないです。

Image from Amazon.co.jp
HUAWEI Band 10 Aluminum Edition アルミニウムケース スマートウォッチ 快適な付け心地 情緒モニタリング 24時間睡眠管理 14日間持続バッテリー 急速充電 LINE通知 睡眠時呼吸乱れ検知 薄型軽量 カスタマイズ可能な情報表示 フルオロエラストマーベルト iOS/Android対応 ブラック
プライムデーでファーウェイ「HUAWEI Band 10 Aluminum Edition」を入手

　世界的にスマートバンドの大ヒット製品なのが、シャオミの「Xiaomi Smart Band」シリーズで、その最新モデルがこの「Xiaomi Smart Band 10」。GPSこそ非搭載なものの十分な機能を備え、バッテリーも最長21日間使えるので文句なし。記事執筆時点での価格は13％オフの5180円。

Image from Amazon.co.jp
Xiaomi Smart Band 10 シャオミ スマートウォッチ スマートバンド 1.72インチ大画面 21日間持続バッテリー 高輝度1500nits 24時間健康管理 心拍数 睡眠モニタリング 水泳 防水 LINE着信通知 iPhone&Android対応 シルバー
プライムデーでシャオミ「Xiaomi Smart Band 10」を入手

　2型の大きな画面を装備しながら、セールでの価格は3000円台というシャオミ「Redmi Watch 5 Active」。液晶の表示品質は正直微妙で、機能面も特筆すべき部分は特にないものの、睡眠や心拍のモニタリングはしっかり装備。Bluetoothでリンクしたスマホでの通話も可能です。

Image from Amazon.co.jp
シャオミ(Xiaomi) スマートウォッチ Redmi Watch 5 Active 2インチ大画面ディスプレイ 18日間長持ちバッテリー Bluetooth 通話対応 24時間心拍数モニタリング Alexa対応 ミッドナイトブラック
プライムデーでシャオミ「Redmi Watch 5 Active」を入手

　デザインにこだわったスマートウォッチやイヤホンを次々とリリースするNothing。そのサブブランド「CMF」のスマートウォッチ。今回のセールでは7480円！ この価格帯の製品でもデザインの魅力はNothingならでは。アルミ合金製筐体はシンプルかつ軽量。バッテリー持ちも通常モードで11日間。GPSも内蔵しています。

Image from Amazon.co.jp
CMF by Nothing Watch Pro 2 スマートウォッチ 【2024年グッドデザイン賞 11日間バッテリー 1.32インチAMOLED 丸型 大画面 IP68 防水 健康管理】メンズ レディース ビジネス 兼用 Bluetooth通話付き GPS内蔵 睡眠検出 活動量計 iPhone Android アンドロイド対応 ダークグレー
プライムデーで「CMF by Nothing Watch Pro 2」を入手

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