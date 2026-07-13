【プライムデー最終日】まだ間に合う！ 超お買い得製品【激安スマートウォッチ編】

今回のセールですべて1万円以下

スマートウォッチはここから始めてOK！

ついに最終日を迎えたAmazonプライムデー。ここでオススメの商品が1万円以下のスマートウォッチです！

スマートウォッチが初めての人だと、どのくらい役に立つのか、自分は使いこなせるのか心配な人も多いはず。1万円以下の価格帯でも標準的な機能は大きく変わらず、それでいて気軽に始められます。プライムデー最終日の時点でも残っていた激安スマートウォッチ総ざらいしました！

ただでさえ、“買い”なスマートウォッチなのに、セールで安くなっているなら、これは間違いなく買い！ というわけで、あらためてその5製品を紹介しよう。

GPS内蔵なのにセールで1万円以下 定番製品がさらに性能アップ

ファーウェイ「HUAWEI Band 11 Pro」

軽快な着け心地とお手頃な価格で人気のファーウェイ「HUAWEI Band」シリーズ。その最新かつ上位モデルが「HUAWEI Band 11 Pro」です。GPS搭載に加えて、画面サイズも1.62型とかなり大型で、情報も見やすいです。バッテリー駆動は最大14日間。プライムデーでのセール価格は22％引きの9240円から。これは買いです！

こちらは「HUAWEI Band」シリーズとしてはすでに1世代前の製品にはなるものの、機能的には十分。アルミ合金の筐体で高級感もあって、セール価格は5000円切りの4709円！ 価格重視で選んでもデザインも決して悪くないです。

世界的にスマートバンドの大ヒット製品なのが、シャオミの「Xiaomi Smart Band」シリーズで、その最新モデルがこの「Xiaomi Smart Band 10」。GPSこそ非搭載なものの十分な機能を備え、バッテリーも最長21日間使えるので文句なし。記事執筆時点での価格は13％オフの5180円。

2型の大きな画面を装備しながら、セールでの価格は3000円台というシャオミ「Redmi Watch 5 Active」。液晶の表示品質は正直微妙で、機能面も特筆すべき部分は特にないものの、睡眠や心拍のモニタリングはしっかり装備。Bluetoothでリンクしたスマホでの通話も可能です。

デザインにこだわったスマートウォッチやイヤホンを次々とリリースするNothing。そのサブブランド「CMF」のスマートウォッチ。今回のセールでは7480円！ この価格帯の製品でもデザインの魅力はNothingならでは。アルミ合金製筐体はシンプルかつ軽量。バッテリー持ちも通常モードで11日間。GPSも内蔵しています。