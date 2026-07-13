シャープ AQUOS R11 撮影：編集部

スマホ業界は夏商戦に突入した。

7月下旬から8月、9月にかけて大型商品が相次いで発表される見込みだが、それらを前にして、日本メーカーがなんとか踏ん張りを見せている。

昨今、メモリーの高騰や円安基調、さらにキャリアショップではグーグル・Pixelが攻勢を強めるなど日本メーカーには逆風が吹いている。

そんななか、なんとか逆境を乗り越えようと腐心しているのがシャープとFCNTだ。