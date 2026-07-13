石川温のPCスマホニュース解説 第285回
20万円スマホに背を向けた日本勢 シャープとFCNTが選んだ「勝てる市場」
2026年07月13日 07時00分更新
スマホ業界は夏商戦に突入した。
7月下旬から8月、9月にかけて大型商品が相次いで発表される見込みだが、それらを前にして、日本メーカーがなんとか踏ん張りを見せている。
昨今、メモリーの高騰や円安基調、さらにキャリアショップではグーグル・Pixelが攻勢を強めるなど日本メーカーには逆風が吹いている。
そんななか、なんとか逆境を乗り越えようと腐心しているのがシャープとFCNTだ。
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