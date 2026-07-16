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"誰でも使いこなせる”ハイエンドスマホ！ 少し高くても「AQUOS R11」、これが買いです
2026年07月16日 17時30分更新
せっかくスマートフォンを買うなら、長く快適に使えるものを選びたいところ。今回は、そんな人にオススメの1台を紹介します。この製品の魅力は、ただ性能が高いだけでなく、誰にでも使いやすい工夫が随所に散りばめられている点です。
スマホ初心者から、スマホを知り尽くしたマニアまで、幅広いユーザーに支持されているのが特長の本機。毎日の生活を便利にするだけでなく、カメラもゲームも期待以上の働きをしてくれる、頼もしいハイエンドスマホの魅力をお伝えします。
シャープの「AQUOS R11」は、高い基本性能と使いやすさを両立した最新モデルです。SIMフリー版の価格は16万3900円。主な特徴としては、CPUにSnapdragon 8s Gen 4という処理能力の高いものを採用し、世界的カメラメーカーであるライカが監修した本格的なカメラを備えていることです。
また、プロダクトデザイナーの三宅一成氏がデザインした優しい見た目や、スマートフィットズームやまばたき軽減といった便利機能も大きな魅力です。
【目次】この記事で書かれていること：
おすすめポイント
1）どんな操作もサクサク動く圧倒的な性能
2）カメラが勝手に調整！ 誰でも綺麗な写真が撮れる
3）ゲーミングとは違う光り方のアカリウム
購入時に確認したいポイント
1）価格は約5万円上がって高級機に
2）ライバルは多いが、日本向けの細やかな配慮が光る
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