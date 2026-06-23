アップルはApple Intelligenceを進化させ、Siri AIを搭載すると発表した。

一般ユーザーには年内にも公開予定だ。

6月8日に開催されたWWDCの基調講演でApple Intelligenceを紹介した際、クレイグ・フェデレギソフトウェアエンジニアリング担当上級副社長は「EUではiOSとiPadOS上のSiri AIは利用できない。私たちはユーザーのプライバシーとセキュリティを守りながら、先に進めるようにしていきたい」とした。

また中国に関しても「規制要件への対応が済むまで利用できない」と言及したのだった。

アップルが基調講演で、ここまでハッキリと「EUと中国では使えない」と宣言するのはかなり珍しい。実際、基調講演だけでなく、アップルは別にプレスリリースも出して、EUと中国で使えないことを訴えている。

背景にあるのはEUで施行されているデジタル市場法（DMA）だ。