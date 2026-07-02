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石川温のPCスマホニュース解説 第284回

OpenAIやグーグルを使い分ける、“AIのMVNO”が存在感

2026年07月02日 07時00分更新

文● 石川温

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　先日、テレビ朝日の「アメトーーク!」で「AIと友だち芸人」をやっていた。

　田村淳さんやサバンナ高橋さんらが、普段からAIと会話し、いろんなことを相談。徹底的に使いこなしている一方で出川哲朗さんが「AIより人」と視聴者側の目線に立つという対立構造が、バラエティ番組の王道的な作り方で、実に興味深かった。

　確かに周りを見ると、AIの活用は2極化しているように感じる。

　AIを使いこなしている人の大半は「検索や相談相手」が中心で、グーグル検索の代わりとして使っている人が多いようだ。

　SNSなどではClaude CodeやCodexなどを使いこなし、アプリなどを作成。各社から新しいモデルが登場する度に試してみて、評価するという人が多い。もちろん、こうしたアクティブに使いこなす人は様々なサービスに課金をしていることだろう。

　では、実際、世間的にはどれくらいAIを活用している人がいるものなのか。

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