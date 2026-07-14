LINEゲーム、710万件の内部識別子を外部広告ツールへ送信　約4年間続く

LINEヤフーは7月13日、LINE GAMEの一部コンテンツを利用していたユーザーの内部識別子が、2022年5月から約4年間にわたり、パートナー企業が使用する外部の広告ツール上へ送信されていたことを公表した。個人情報は含まれておらず、送信はすでに停止している。

外部へ送信されていた内部識別子は、LINEヤフーがシステム上でユーザーを識別するためのランダムな文字列。友だち追加などで使用する「LINE ID」とは異なる。

対象コンテンツは｢LINE ポコポコ」「LINE ポコパンタウン」「LINE ポコパン」3作品で、送信期間は最長約4年（2022年5月〜2026年4月）。内部識別子ベースの流出件数は、ログイン状態のユーザーだけで約710万件にのぼる。

同社は、パートナー企業が広告の表示状況などを確認・分析する目的で外部事業者のツールを利用した際、送信する必要のない内部識別子がユーザーの端末から送信されていたと説明。原因として同ツールの設定変更の際、LINEヤフーとパートナー企業の双方で、設定の確認が不十分だったことを挙げている。