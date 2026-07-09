Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第99回
レイバンほぼ半額はアツい。これ普通に使いやすいんですよ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 13時25分更新
Ray-Ban 0RB4258F
通常価格2万7060円→1万3874円（49％オフ）
サングラスを夏だけではなく普段使いしたい人にオススメしたいのが、レイバンの「RB4258F」。今なら通常価格2万7060円から1万3186円引きの1万3874円です。
RB4258Fは、スクエア寄りのウェリントン型フレームに、ライトブルー系のグラデーションレンズを組み合わせたモデル。軽さのあるプロピオネート素材のフレームで、レイバンらしい存在感はありつつ、濃すぎないレンズカラーで普段づかいしやすい。アジアンフィット表記のモデルなので、鼻まわりのフィット感が気になる人にもオススメです。
ブラックフレームで服を選びにくく、Tシャツにもシャツにも合わせやすいのが便利なところ。派手なリゾート感を出しすぎず、日差し対策と“ちゃんとした小物感”を両方足せます。コンビニに行くだけでも海外セレブ感を出してくれます。
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