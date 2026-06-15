この記事を、どのブラウザでお読みだろうか。

多くの人が、スマホやパソコンにあらかじめインストールされているブラウザをそのまま使っていることだろう。

iPhoneやMacであればアップル・Safari、Androidであればグーグル・Chrome、Windowsであればマイクロソフト・Edgeだろう。

ただ、機能性や速度であえてグーグルのChromeを選び、インストールしているという人もいる。

ここに来て各ブラウザのアピール合戦が過熱してきた。

ニュース閲覧や情報の検索、AIで調べ物など、ブラウザはユーザー接点の最前線に位置するアプリだ。今後、アプリやOSがAIエージェントに集約されていく中で、ユーザー接点の確保は各プラットフォームにとって死活問題となる。