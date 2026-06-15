石川温のPCスマホニュース解説 第282回
グーグルvs.アップル、ブラウザ競争の軸は機能から信頼へ？
2026年06月15日 07時00分更新
この記事を、どのブラウザでお読みだろうか。
多くの人が、スマホやパソコンにあらかじめインストールされているブラウザをそのまま使っていることだろう。
iPhoneやMacであればアップル・Safari、Androidであればグーグル・Chrome、Windowsであればマイクロソフト・Edgeだろう。
ただ、機能性や速度であえてグーグルのChromeを選び、インストールしているという人もいる。
ここに来て各ブラウザのアピール合戦が過熱してきた。
ニュース閲覧や情報の検索、AIで調べ物など、ブラウザはユーザー接点の最前線に位置するアプリだ。今後、アプリやOSがAIエージェントに集約されていく中で、ユーザー接点の確保は各プラットフォームにとって死活問題となる。
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