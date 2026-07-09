「うなぎW重」に「うな牛」も！ほっかほっか亭にうなぎ4種、これはおいしそう

持ち帰り弁当の「ほっかほっか亭」では、「うな重」を始めとする各種うなぎメニューを発売中です。

ほっかほっか亭のうなぎ、4種を発売中！

土用の丑の日に向けて、定番の「うなぎ」メニューを4種類のラインナップで発売中です。



厳選されたニホンウナギを使用。たれがよく絡み、ごはんと一緒に頬張るおいしさを楽しめるよう、食べやすいサイズでカットしてあるのもポイントです。



一匹ずつ手作業でうなぎをさばき、白焼きしたあと、身がふっくらするように蒸して、たれを3度重ねづけしながら、香ばしく焼き上げているそうです。



「うな重」をはじめ、ボリューム感ある「うなぎW重」「うな牛焼肉重」「うなぎ御膳」を用意。しょうゆをベースに、本みりん、砂糖、清酒などを加えたオリジナルのかば焼のたれをたっぷりとかけて楽しむのがオススメだそうですよ。



▲うな重：1080円

手軽にうなぎを楽しみたい方におすすめの、土用の丑の日に人気の定番メニュー。ふっくらとしたうなぎと、ふわふわの錦糸卵でごはんが進むといいます。

▲うなぎW重：1980円

うな重の約2倍のうなぎを贅沢に乗せた、心ゆくまでうなぎのおいしさを堪能できる、うなぎ好きに向けたお重です。

▲うな牛焼肉重：1380円

牛肉と玉ねぎをオリジナルのたれで香ばしく炒めた牛焼肉と、うなぎを一度に味わえるスタミナ満点のお重です。

▲うなぎ御膳：1750円

うな重に加えて、カラッと揚げたえび・いかなどのおろし天ぷら、根菜の甘辛煮、なすの甘辛だれ、たまごやき、椎茸昆布を詰め合わせた、贅沢な御膳です。

お吸い物プレゼントも実施！7月24日～26日

また、土用の丑の日に合わせて、お吸い物プレゼントキャンペーンも実施されます。

【キャンペーン詳細】

・対象予約条件：うなぎシリーズいずれか1品を店頭または電話注文で事前予約のうえ、下記期間中に店頭にて受け取りの方

・受取対象期間：7月24日・25日・26日

・特典内容：商品お渡し時に、うなぎシリーズ1食につき「お吸いもの」1コをプレゼント

どれにするか迷う！

うなぎをより一層おいしくいただけるよう、特選 夏の暑さを健やかに乗り切るために、「う」のつく食べ物を食べるとよいと言われる「土用の丑の日」。



今年は7月26日（日）と、家族でも集まりやすい週末で嬉しいですよね！



ほっかほっか亭ではうな重1080円～と手ごろな価格から用意されていますが、うなぎは一匹ずつ手作業でさばいたものを採用。白焼きしたあと、身がふっくらするように蒸して、たれを3度重ねづけしながら、香ばしく焼き上げているというこだわりのうなぎです。

４つのラインナップの中から選べるというので、どれにするか迷ってしまいますね。

（※文中の価格はすべて税込）