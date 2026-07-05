超激辛おにぎり、パンも100円台！全26品が集結、ローソンストア「辛すぎる（かも）」フェア

ローソンストア100は7月8日から7月21日まで、「辛すぎる（かも？）フェア」を開催します。

ローソンストア100で今年も！辛すぎ（かも？）フェア

「辛すぎる（かも？）フェア」は、昨年も実施されて好評だったというもの。今年は、新たに「超激辛」商品を追加し、旨辛から超激辛まで辛さレベルを設定した全26品を展開します。



新商品としては、おにぎりや冷し麺、パンの新商品8品が登場します。

【2辛：辛口】

▲のり佃煮おにぎり（刻みわさび入り） 140円

小豆島の伝統醤油で炊いた海苔佃煮に刻みわさびを混ぜ込んだおにぎりです。

【3辛：大辛】

▲辛口カレーナン 146円

刺激的な辛さのカレーを包んで焼き上げた辛口のカレーナンです。

▲汁なし冷し担々麺 538円

肉味噌の辛味が特徴の汁なし冷し担々麺です。販売地域によって仕様が異なります。

【4辛：激辛】

▲激辛肉そぼろおにぎり 167円

プルコギ風ご飯に、旨辛だれで炒めた鶏肉そぼろをトッピングしたおにぎりです。

▲激辛チキンロール 160円

旨辛だれを付けたササミフライとハバネロマヨネーズをサンドしたチキンロールです。

【5辛：超激辛】

▲超激辛ドライカレーおにぎり 151円

ドライカレーに唐辛子を混ぜ込んだおにぎりです。

▲超激辛ウインナーパン ハバネロマヨ 140円

ハバネロマヨネーズをウインナーの上に絞って焼き上げたウインナーパンです。

▲超激辛カレーパン 140円

激辛カレーにハバネロを加えた“超激辛仕立て”というカレーパンです。

■フェア対象商品一覧

■即席麺の値引きも同時開催！

フェア期間中は、対象のカップ麺3品を2個同時購入すると30円引きになるほか、「辛ミョン 韓国風旨辛ラーメン 3食パック」と「辛ミョン トムヤムクンラーメン 3食パック」を50円引きで販売します。

・対象商品を2個同時購入で税込価格より30円引き

対象商品：農心ジャパン 辛ラーメン カップ 68ｇ、辛ラーメン キムチ カップ 68ｇ、本場韓国コムタンラーメン カップ 75ｇ

期間：7月8日～21日

・対象商品が期間中、税込価格より50円引き

対象商品：日清食品 辛ミョン 韓国風旨辛ラーメン 3食パック、辛ミョン トムヤムクンラーメン 3食パック

期間：7月8日～21日

また、「ころからレッド」と「じゅわっとチキンレッド」を購入すると、Pontaポイントまたはdポイントを10ポイント付与します。

辛いもの好きは必食！

今年は「超激辛」が加わり、昨年以上に刺激的なラインアップになりました。おにぎりやパン、冷し麺など幅広い商品がそろっているので、自分好みの辛さを探しながら楽しめそうです。

辛いもの好きには見逃せないフェアになりそうです。この機会にローソンストア100でお気に入りの激辛メニューを試してみては？

※価格は税込み表記です。