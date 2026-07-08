【本日スタート】超激辛おにぎり、100円台パンも！「辛すぎる（かも）」フェア、注目商品はコレ

ローソンストア100は、昨年も実施されて好評だったという「辛すぎる（かも？）フェア」を本日7月8日から2週にわたってスタート。



今年は、新たに「超激辛」商品を追加し、旨辛から超激辛まで辛さレベルを設定した全26品を展開します。



新商品も8品登場。中でも編集部が注目の新商品はコチラ！

▲超激辛ドライカレーおにぎり 151円

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今年登場した、昨年を上回る辛さの「超激辛」商品。



「超激辛ドライカレーおにぎり」は、ドライカレーに唐辛子を混ぜ込んだおにぎりです。

▲超激辛ウインナーパン ハバネロマヨ 140円

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ハバネロマヨネーズをウインナーの上に絞って焼き上げたウインナーパンです。

▲超激辛カレーパン 140円

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激辛カレーにハバネロを加えた“超激辛仕立て”というカレーパンです。



「超激辛」でゃ、おにぎり、総菜パンなど100円台から商品をラインナップしています。超激辛＆お手軽さを実現しています。

▲汁なし冷し担々麺 538円

辛口★★★☆☆

肉味噌の辛味が特徴の汁なし冷し担々麺も今年も新商品。なお、販売地域によって仕様が異なります。



辛いもの好きはぜひ挑戦してみましょう。そのほかのラインナップや商品詳細は公式サイトから確認できますよ。



ローソンストア100：昨年好評の「辛すぎる（かも？）フェア」を7月8日(水)から開催！



・終了日：7月21日

※価格は税込み表記です。