食欲止まらない！ ほっかほっか亭「なす味噌シリーズ」ピリ辛で復活

ほっかほっか亭は7月1日より、夏の限定メニュー「なす味噌シリーズ」を発売します。

なす×ピリ辛だれで食欲全開！

毎年人気という「なす味噌シリーズ」が今年も登場しました。

▲なす味噌炒め弁当 650円

なす、たまねぎに特製だれを絡め、ピーマンと赤パプリカをトッピングした弁当です。甜麵醬（テンメンジャン）の深いコクと、豆板醬（トウバンジャン）の辛味をプラスした特製だれが、ジューシーな揚げなすにしっかりとむといいます。

特製だれには豚ミンチと大豆ミートを使用し、ヘルシーでありながらも肉の旨みを感じられ、しっかりとした食べ応えを実現したとしています。

▲なす味噌炒めスペシャル 890円

「なす味噌炒め」に加え、ポップコーンシュリンプ、コロッケ、ウインナー、カレーキャベツを盛り合わせた食べ応え抜群という弁当です。

アプリ会員向けキャンペーンでは、「なす味噌炒め弁当」と「なす味噌炒めスペシャル」（おかずを除く）を対象に、サントリー「伊右衛門」シリーズの緑茶、ほうじ茶、玄米茶のいずれか1本と引き換えられるアプリクーポンを配信します。

クーポンの配信・利用期間は7月9日～7月15日で、店頭またはモバイルオーダーで対象商品を1品以上購入した1会計につき1回利用できます。

※一部店舗では価格や仕様が異なります。

ごはんが進みそう！

ピリ辛仕立てになったなす味噌炒めは、ごはんが止まらなくなりそう！

アプリ会員なら伊右衛門シリーズがもらえる特典も用意されているので、気になっていた人はこの機会にほっかほっか亭へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。