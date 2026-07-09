モス夏限定「アボカド タコスバーガー」登場！これはうま確！

モスバーガーは7月15日から、「アボカド タコスバーガー」を期間限定で発売します。

新作の「アボカド タコスバーガー」のほか、昨年累計300万食を売り上げた「モスタコスバーガー」と「スパイシーモスタコスバーガー」もリニューアルして登場します。

人気、モスの「タコスバーガー」がパワーアップ！

今回タコスバーガーをリニューアル。使用するスライスチーズをチェダーチーズベースに変更。コクと味わいをより一層感じられる仕立てにすることで、タコスソースの酸味や具材との全体的な味のバランスを向上させたとしています。

また、それぞれのメニューでパティを1枚追加した「ダブル」も用意します。

▲アボカド タコスバーガー 630円

パティにチェダーチーズベースのスライスチーズ、ハーフマヨネーズタイプ、スライスオニオン、トマト、アボカドを重ね、タコスソースを合わせた新商品です。

アボカドを加えることでまろやかな味わいとしたほか、別添えのくし切りレモンを絞って味の変化も楽しめます。

▲モスタコスバーガー 570円

パティにチェダーチーズベースのスライスチーズ、ハーフマヨネーズタイプ、トマト、レタスを重ね、タコスソースを合わせた商品です。

タコスソースはトマトを使用したさっぱりとした味わいをベースに、チリパウダーやクミンで香りを付け、隠し味の味噌で甘みとコクを加えたとしています。

辛みの強いスパイスは使用しておらず、辛さが苦手な人でも楽しめる商品だとしています。

▲スパイシーモスタコスバーガー 620円

「モスタコスバーガー」にハラペーニョを加えた商品です。トマトやチーズと相性の良いハラペーニョの刺激的な辛さが特徴です。

昨夏300万食の人気バーガーが進化！

うまいの確実じゃん

アボカドのまろやかさとタコスの組み合わせに加え、レモンで味の変化も楽しめる新作は、暑い季節にぴったりの一品になりそうです。

昨年人気を集めたタコスバーガーシリーズもリニューアルして登場するので、この機会にモスバーガーへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年7月15日



※価格は税込み表記です。