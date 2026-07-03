Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第4回
【Amazonプライムデー2026】いつから開始？ どうすれば得する？ 何を狙えばいい？ セール大攻略法！
2026年07月03日 17時05分更新
まもなく開始のAmazon.co.jpの「Amazonプライムデー」。Amazonプライム会員限定のセールですが、オトクな製品が盛りだくさん。ボヤボヤしていると乗り遅れてしまいます！
本記事ではこのプライムデーを楽しむための情報を全部紹介！ キャンペーン情報や注目セール品も随時更新予定なので、この記事をブクマして、買い物しまくってください！
【目次】
Amazonプライムデーかんたん解説
・プライムデーって何？
・いつ始まるの？
・プライム会員になっておくことが必要です！
・攻略法の前に絶対登録したいポイントアップキャンペーン
プライムデー攻略法
・まずは「ほしい物リスト」に追加
・「Keepa」で価格変動をチェック
・早めの時期の注文が吉
・スマホ用Amazonアプリをインストール
・探すのが面倒なら「再び購入」から買う
目玉商品をチェック！ やっぱりアップル製品!?
Amazonプライムデーかんたん解説
■Amazonプライムデーって何？
毎年夏に開催されているセールで、ブラックフライデーと合わせAmazonでは年に2回の大規模セールです。なんと300万点以上の商品がオトクな価格になるとか。
■いつ始まるの？
開催期間は7月10日（金）0時から7月13日（月）23時59分まで……なのですが、のんびりしていてはいけません。
先行セールは7月7日（火）0時から開始。実質ここがスタートです！ 月曜深夜にスタートと考えておいてください！
■プライム会員になっておくことが必要です！
11月のブラックフライデーと異なり、プライムデーはAmazonプライム会員であることが必要です。Amazonプライムは年5900円または月600円で、お急ぎ便の無料利用に、動画や音楽の配信サービスと特典多数。↓のボタンから加入してしまいましょう。
●Amazonプライム会員の特典例
・お急ぎ便の無料利用
・動画配信「Amazonプライムビデオ」
・音楽配信「Amazonミュージック」
・無料電子書籍「プライムリーディング」
■攻略法の前に絶対登録したいポイントアップキャンペーン
プライムデーの期間中（7/7～7/13）に、合計1万円以上の買い物をするとポイントアップされるキャンペーンがあります。1回で1万円以上ではなく、期間中の合計額なので比較的簡単にクリアできます！
今回はさらに5万円以上の買い物でポイントは3％アップに！（1万円以上で1％アップ） 買い物すればするほどオトクになるキャンペーン、エントリーするだけなら無料なので、とりあえず今すぐポチです！
Amazonプライムデー攻略法
ここではプライムデーでオトクな商品を確実にゲットするための攻略法を紹介します。
【プライムデー攻略法その1】まずは「ほしい物リスト」に追加
セール製品の探し方ですが、「セール品の中から欲しい物を探す」より、「欲しい物をリスト化して、その中でセール対象を見つける」が方が圧倒的に楽。そして衝動買いを防ぐことが可能です。
そこでセール前の冷静な今のうちにAmazonを探索し、ほしい物リストを充実させておきましょう。あらかじめ価格をメモっておくのも◎。そして、セールで安くなっていることを確認してからポチです！
【プライムデー攻略法その2】「Keepa」で価格変動をチェック
「Keepa」は、Amazonの価格履歴をチャート形式で表示してくれる、ChromeやFirefox用の拡張機能（Chrome用→ https://chromewebstore.google.com/detail/keepa-amazon-price-tracke/neebplgakaahbhdphmkckjjcegoiijjo）です。
セールで割引率が大きく表示されていても、安易に「これは買い！」と思い込んではいけません。割引率は高そうに見えて、実は普段と大差ない価格の商品も少なくないのです。
ただし最近は、Keepaだけ使っていれば大丈夫ではありません。クーポンの活用などで、本来の価格がわかりにくくなっている製品も多いためです。だからこそ、【攻略法その1】の「ほしい物リスト」に入れて、定期的なチェックが重要なのです！
【プライムデー攻略法その3】早く使いたいなら、早めの時期の注文！
プライムデーでの本当にオトクな製品は、早い時期に品切れになります。基本は早めの決断が吉です。ただし品切れにならなくても、商品の到着時期に注意が必要です。
人手不足が深刻な昨今、Amazonの大規模セールでは到着時期が徐々に「当日」「翌日」から遅くなってくる傾向が強まっています。7月の3連休に使いたいなど、急ぎのものは早めの決断を。逆に急ぎで必要ないものは品切れに注意しつつも、後回しもありかも。
【プライムデー攻略法その4】スマホ用「Amazonショッピングアプリ」をインストール
iOS／Android用のアプリ「Amazon ショッピングアプリ」なら、チェックしたセール商品の通知が受け取れます。スマホやタブレットにアプリを入れておいて、Amazonで使用するアカウントでサインインすると、買い逃しが防げます。
・iOS版（App Store）はこちら
・Android版（Google Play）はこちら
【プライムデー攻略法その5】探すのが面倒なら「再び購入」から買うのは侮れない選択肢
買い物って、意外に気力・体力を使います。実際にセールは案外苦手という人も少なくないです。もちろんここで「何も買わない」という決断もありですが、それも何かもったない気がします。
そんな貴方にオススメの買い方が、Amazonの注文履歴から「再び購入」のタブを開くことです！ ここにセール対象品があったらラッキー！ 特にお気に入りの日常品で繰り返し購入しているものだったら、単純にいつもよりオトクな価格で買えます。
【目玉商品の一部をご紹介！】やっぱり注目はアップル製品!?
ここからはすでに公表されているプライムデーのセール対象品を紹介！ 目玉はやはりアップル製品です！
圧倒的薄型のiPhone！ 最初は人気がないとも言われてましたが、再評価が進んでいる!? 標準価格の15万9800円から安くなっているなら、間違いなく買いです！
|Image from Amazon.co.jp
|アップル「iPhone Air」（256GB、スペースブラック）
アップルのワイヤレスイヤホン最上位モデル「AirPods Pro 3」。単に音楽を聞くだけでなく、リアルタイム翻訳に心拍数センサー、空間オーディオと、さすがはコンピューターメーカーが作るイヤホン！
|Image from Amazon.co.jp
|アップル「AirPods Pro 3」
話題のスマートグラスが早くもセール対象に！ レイバンブランドで、普通にサングラスとしてもカッコイイです！
|Image from Amazon.co.jp
|「Ray-Ban Meta」
おなじみAndroidの鉄板モデル、「Galaxy S26」のSIMフリーモデルがセール対象に。スマホの価格が上昇傾向の中、最高峰CPUを搭載したモデルがこの価格は今後は多分難しい!?
|Image from Amazon.co.jp
|サムスン「Galaxy S26」（256GB、スカイブルー）
Amazonのセールと言えば、やっぱりKindle。カラーE Inkモデルがお手頃に。
|Image from Amazon.co.jp
|Amazon「Kindle Colorsoft」
夏場にうれしいサーキュレーター。クーラーと組み合わせて使っても省エネになります。
|Image from Amazon.co.jp
|Shark「FlexBreeze HydroGo」
お手頃価格のノンフライヤー。家族の食事を手軽に作るのにも適しています。
|Image from Amazon.co.jp
|Amazonベーシック「ノンフライヤー 4.2L 1200W」
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セール対象商品はまだまだ存在します！ まずはセール会場にアクセスして、気になる製品見つけてください！
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